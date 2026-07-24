El humorista e imitador finalizará su relación de exclusividad con el grupo de comunicación al término del talent show, aunque mantendrá lazos en proyectos puntuales tras iniciar una nueva etapa profesional.

El humorista, actor y presentador Carlos Latre ha confirmado la próxima finalización de su vínculo contractual con Mediaset España. La vinculación del cómico castellonense con el grupo audiovisual concluirá formalmente una vez que finalicen las grabaciones de la última temporada de Got Talent, formato en el que ejerce como miembro del jurado. De este modo, Latre dejará de ser rostro en exclusiva de la cadena de Fuencarral, abriendo un nuevo periodo en su trayectoria en el que mantiene diversos proyectos en el horizonte.

La relación entre Carlos Latre y Mediaset España cuenta con un amplio recorrido histórico. El imitador dio el salto definitivo al panorama audiovisual nacional a finales de la década de los noventa a través del espacio Crónicas Marcianas en Telecinco. Posteriormente, asumió la conducción de su propio formato en la misma cadena, Latrelevisión, que registró un discreto éxito de audiencia, tras el cual se incorporó a la cadena Cuatro.

En el año 2011, el profesional se incorporó como jurado al programa Tu cara me suena en Antena 3, manteniendo desde entonces su ligazón con el grupo Atresmedia, periodo en el que intervino de forma regular en espacios de máxima audiencia como El Hormiguero, además de colaborar en producciones para RTVE. Tras once años en dicha casa, en 2024 firmó un compromiso de exclusividad con Mediaset España para liderar nuevas propuestas televisivas.

Durante la presentación del espacio Babylon Show, formato diseñado para la franja del access prime time, el propio Latre confirmó los términos de su incorporación a la cadena. No obstante, la emisión de Babylon Show fue cancelada tras nueve entregas debido a sus registros de audiencia. Tras esta retirada, el humorista continuó desempeñando sus funciones en la compañía como imitador en El programa de Ana Rosa y como integrante del jurado en el talent show de la cadena.

La confirmación del fin de este ciclo contractual se ha producido en declaraciones a la revista Lecturas. En ellas, el profesional castellonense ha detallado la situación actual de su colaboración con la cadena de televisión: «Estamos todavía acabando la grabación de Got Talent, una nueva edición en la que se crean equipos y hay una dinámica diferente. Y luego después ya finaliza mi contrato y mi colaboración con Mediaset».

Respecto al horizonte televisivo más inmediato y sus compromisos profesionales, Latre ha especificado las condiciones en las que se producirá su reaparición en pantalla durante los próximos meses: «En principio, acabamos nuestra colaboración. Me veréis en Got Talent el año que viene. Pero ya no como una cara de cadena, sino en algunos proyectos». Asimismo, el comunicador ha apuntado que se encuentra preparando nuevas iniciativas en el ámbito profesional.