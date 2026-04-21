Ana Milán despide la temporada de ‘Ex. La vida después’ con un encuentro inédito entre figuras de la telerrealidad como Carlos Maldonado, Naiara y Susana Bicho

La televisión española vivirá este miércoles, 22 de abril, un acontecimiento nostálgico y transversal. Con motivo del 26º aniversario del estreno de ‘Gran Hermano’, Mediaset España reabrirá las puertas de la mítica casa de Guadalix de la Sierra para el cierre de temporada de ‘Ex. La vida después’. El programa conducido por Ana Milán en Cuatro se adentrará en el enclave original del formato de telerrealidad, hoy en desuso tras el traslado de la producción a Tres Cantos, para analizar el impacto de la fama inmediata en sus protagonistas.

Un cónclave de ganadores entre cadenas

La gran apuesta de esta entrega final reside en la reunión de ganadores de los concursos más emblemáticos del país, rompiendo las fronteras habituales entre grupos de comunicación. Entre los espejos y cámaras de la antigua casa, Ana Milán moderará un encuentro entre Carlos Maldonado, ganador de ‘MasterChef’ (RTVE); Naiara, vencedora de la última edición de ‘Operación Triunfo’ (Prime Video); y Susana Bicho, triunfadora de ‘Gran Hermano’.

Los tres participantes reflexionarán sobre la presión de la competición bajo el foco mediático, la convivencia ante millones de espectadores y, fundamentalmente, la complejidad de retomar la rutina tras alcanzar una popularidad masiva. Este encuentro busca desgranar las luces y sombras de la exposición pública de la vida privada en diferentes géneros de reality.

Del fenómeno viral de Montoya al pionero Jorge Berrocal

El programa también contará con el testimonio de José Carlos Montoya, cuya participación en ‘La Isla de las Tentaciones’ le convirtió en un fenómeno viral. El utrerano compartirá su proceso personal tras «asomarse al abismo», explicando por qué decidió priorizar su salud mental frente a los beneficios económicos que le brindaba su repentina fama.

Como contrapunto histórico, Montoya se encontrará en Guadalix con Jorge Berrocal, integrante de la primera edición de ‘Gran Hermano’. Berrocal, que actualmente desempeña su labor profesional como agente de rampa en el aeropuerto de Málaga, recordará el contraste de su vida actual frente a una época en la que llegó a percibir 42.000 euros por apenas 24 minutos de televisión. Su intervención servirá de advertencia sobre la volatilidad de la celebridad instantánea.

Cierre de temporada en Cuatro

‘Ex. La vida después’ pone fin a su andadura con este especial tras cinco entregas emitidas. Hasta la fecha, el espacio de Ana Milán ha registrado una media de 5,6% de cuota de pantalla y 469.000 espectadores, situándose ligeramente por debajo de la media mensual de la cadena (6%). Con la reapertura de la casa de Guadalix, Mediaset busca despedir el formato con un hito que apela a la memoria colectiva del espectador y al análisis riguroso de la industria de la telerrealidad en España.