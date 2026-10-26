Los próximos capítulos vendrán definidos por las constantes presiones de don Hernando para ultimar la boda entre Alejo y Manuela, las amenazas de Victoria sobre José Luis y la irrupción de un retorno imprevisto que alterará la tranquilidad en la comarca.

El plan de Victoria contra José Luis y el deterioro de la salud de Lucas en los primeros episodios

El inicio de la semana queda marcado por la delicada situación que atraviesa el hijo de Rafael y Adriana. En el capítulo 511 del lunes 26 de octubre, Rafael se ve obligado a implorar a Adriana para que no se lleve a Lucas ante el agravamiento de su enfermedad. Al mismo tiempo, don Hernando traslada a Alejo la determinación de no dar un solo paso atrás en la organización de su enlace. En otra de las tramas, Bárbara manifiesta su desconcierto al descubrir una información inesperada sobre Genaro, mientras que Victoria advierte a José Luis de que arruinará su vida mediante un plan ya diseñado si este no contrae matrimonio con Enriqueta, culminando la jornada con la aparición nocturna del propio José Luis ante Victoria.

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Durante el episodio 512 del martes 27 de octubre, la estrategia de don Hernando se intensifica al convencer a Manuela para que ejerza una mayor presión sobre Alejo, exigiendo al joven la aceptación definitiva del compromiso. Por su parte, la faceta personal de Rafael experimenta una apertura inédita al confesar a Rosalía el temor al derrumbe de su entorno si no cuenta con su apoyo, abriendo un nuevo escenario entre ambos. La preocupación por el estado de Bárbara irá en aumento de cara al capítulo 513 del miércoles 28 de octubre, jornada en la que Atanasio traslada una exigencia a la joven Salcedo que acarreará elevadas consecuencias. Asimismo, Luisa decide acudir a Rosalía a raíz de una visita previa de Rafael para solicitarle que emplee su influencia sobre el duque con el fin de salvar a Alejo.

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Pactos secretos, amenazas y un regreso imprevisto para cerrar la semana en La 1

El tramo final de la semana arrancará el jueves 29 de octubre con el capítulo 514, en el que Rosalía trata de soslayar los temores de Leonor ante la angustia por el destino de su hermana. En esta misma entrega, la enorme presión acumulada provoca que Alejo termine rompiéndose ante Luisa, quien opta por ocultarle las amenazas vertidas sobre ella por Manuela. La jornada se cierra con la llegada de Victoria al palacio dispuesta a hacer saltar por los aires la estabilidad de la familia.

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Finalmente, el viernes 30 de octubre se emitirá el capítulo 515, entrega que clausura las emisiones del mes. Alejo y Luisa sellan un pacto prometiéndose luchar juntos hasta las últimas consecuencias, a pesar de que don Hernando apremia a José Luis para acelerar el enlace entre Alejo y Manuela. Sin embargo, la aparente calma se quebrantará de forma definitiva cuando alguien regrese de manera inesperada al Valle, tratándose de una figura capaz de destruir la paz que Bárbara consideraba haber recuperado.