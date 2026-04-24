Asturias vuelve a rugir con pasiones a punto de estallar en Valle Salvaje. Este viernes, 24 de abril de 2026, la telenovela de La 1/TVE regresa en su horario habitual con un episodio que promete tensión en cada mirada y decisiones que podrían cambiar el rumbo de más de una vida en el valle.

En el corazón de la trama, el pulso entre el deber y lo que se siente —de fondo, el peso de las tradiciones del siglo XIX— sigue marcando el ritmo. Los vínculos se tensan, las verdades a medias cobran fuerza y lo que parecía distante empieza a conectar con los conflictos más inmediatos. Porque en este mundo rural, donde el tiempo pesa y el rumor viaja más rápido que la razón, cualquier paso en falso puede convertirse en un golpe difícil de encajar.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

En el avance de hoy, el ambiente en el valle se siente espeso: hay conversaciones que no se dicen del todo, miradas que intentan medir las consecuencias y gestos que esconden algo más. A medida que avanza el episodio, los personajes se enfrentan a momentos de elección en los que la calma parece imposible. No hace falta que una amenaza se pronuncie en voz alta para que se perciba: basta con observar cómo cambian las prioridades, cómo se endurecen posturas y cómo ciertos asuntos vuelven a la mesa con insistencia.

Además, la trama deja entrever nuevas complicaciones alrededor de las relaciones personales, con el conflicto como telón de fondo. En una historia donde el pasado nunca termina de irse del todo, algunos indicios podrían reordenar lo que cada cual creía saber. Eso sí: sin saltar a conclusiones, Valle Salvaje juega a la expectativa, y prepara el terreno para que el espectador sienta que algo se está moviendo en la sombra.

Así que, si te engancharon los secretos, las lealtades complicadas y el dramatismo rural, hoy tienes una cita: el valle no perdona y la tensión, hoy, viene cargada.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 16:30

16:30 Día: viernes, 24 de abril de 2026

¿Te la vas a perder? Valle Salvaje aterriza a las 16:30 en La 1/TVE con un episodio que promete emociones intensas y decisiones que se pagan caro.