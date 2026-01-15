La AD Ceuta mantiene activa su hoja de ruta en el mercado invernal con un objetivo claro: reforzar la delantera. La dirección deportiva, encabezada por Edu Villegas, considera prioritaria la llegada de un nuevo atacante para afrontar con mayores garantías la segunda mitad del campeonato, pese a la notable primera vuelta firmada por el equipo caballa.

Hasta el momento, el club ha realizado dos incorporaciones: Marc Domènech, que llega cedido por el Mallorca sin opción de compra, y José Campaña, que se ha incorporado como agente libre. En el apartado de salidas, Samuel Obeng ha puesto fin a su etapa en el Murube tras firmar por el Albacete, en una decisión consensuada después de que el jugador solicitara más minutos.

Uno de los principales déficits detectados por el cuerpo técnico es la falta de gol. Aunque el equipo ha repartido los tantos entre numerosos jugadores —hasta diez goleadores distintos—, ninguno presenta cifras elevadas. Marcos Fernández lidera la tabla con cinco goles, seguido por Matos y Rubén Díez (cuatro), Kuki Zalazar (tres), Koné y Youness (dos), mientras que Carlos Hernández, Cristian, Konrad y el ya salido Obeng suman uno cada uno. Marcos Fernández, además, ya se ha recuperado de sus molestias físicas y se encuentra a disposición del entrenador.

En cuanto a la situación de la delantera, ha llamado la atención la ausencia de Manu Vallejo en la última convocatoria. El atacante chiclanero apenas ha disputado cuatro partidos esta temporada, solo uno como titular y un total de 67 minutos, por lo que se perfila como uno de los futbolistas con opciones de abandonar el club en este mercado. En una situación similar se encuentra Andy Escudero, por quien ya han mostrado interés equipos destacados de Primera RFEF como el Cartagena o el Hércules.

La trayectoria de Manu Vallejo contrasta con su presente. Tras irrumpir con fuerza en el Cádiz, el Valencia apostó por él pagando 5,5 millones de euros, convirtiéndose entonces en la venta más cara del club gaditano en Segunda División. Sin embargo, varias cesiones y la falta de continuidad han lastrado su progresión, y su etapa en Ceuta no ha resultado como se esperaba.

Por otro lado, José Campaña ya ha sido inscrito en LaLiga tras superar satisfactoriamente los reconocimientos médicos y podría debutar este sábado ante el Valladolid si José Juan Romero lo estima oportuno. El centrocampista lucirá el dorsal 12, anteriormente ocupado por Obeng. Su llegada coincide con la lesión de Rubén Díez, que estará varias semanas de baja por problemas en los isquiotibiales. El técnico confía en que Campaña aproveche este periodo para entrar en dinámica, dado que ambos futbolistas presentan perfiles similares.

Con el mercado aún abierto, el Ceuta continúa trabajando para apuntalar una plantilla que aspira a seguir compitiendo al máximo nivel, con especial atención a la incorporación de un delantero que aporte gol y soluciones ofensivas.