Ya se ha celebrado el sorteo de la Bonoloto correspondiente a este jueves, 15 de enero de 2026. Loterías y Apuestas del Estado ha hecho pública la combinación de números que podría repartir suerte entre los miles de participantes de este juego, uno de los más populares del país por su frecuencia diaria y bajo coste.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números agraciados en el sorteo de hoy han sido los siguientes:

• Combinación principal: 09, 29, 30, 31, 42 y 43

• Número complementario: 26

• Reintegro: 7

Cómo comprobar tu premio

El juego consiste en acertar los 6 números de la combinación ganadora. No obstante, existen otras categorías de premios según los aciertos:

• Complementario: Sirve para elevar a una categoría especial el premio de quienes han acertado 5 números de la combinación principal.

• Reintegro: Si el número de tu boleto coincide con la extracción del bombo del 0 al 9, se te devuelve el importe de la apuesta realizada.

Aviso importante: Esta información tiene carácter meramente informativo. Para mayor seguridad y para proceder al cobro de premios, se recomienda contrastar los resultados a través de los canales oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) o en tu administración de lotería de confianza.

