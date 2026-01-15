Jürgen Klopp ha salido al paso de los rumores que le situaban como posible sustituto de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid. El técnico alemán, exentrenador de Liverpool, Borussia Dortmund y Mainz 05, se desmarcó públicamente de cualquier vinculación inmediata con el club blanco y aseguró que no contempla, por ahora, un regreso a los banquillos.

Actualmente director global de fútbol del grupo Red Bull, Klopp restó importancia a las especulaciones en declaraciones a la cadena austriaca Servus TV. “Esto no tiene nada que ver conmigo y no me afecta en absoluto”, afirmó, dejando claro que se siente cómodo en su nuevo rol, alejado de la presión diaria del fútbol de élite. “Los puestos de entrenador siempre están cambiando, y está bien observarlo desde la barrera sin preocuparte por lo que pueda significar para ti personalmente, porque donde estoy ahora es el lugar adecuado para mí”, añadió.

Más allá de su situación personal, Klopp mostró empatía con Xabi Alonso, destituido apenas seis meses después de asumir el cargo tras su exitosa etapa en el Bayer Leverkusen. El alemán consideró que la salida del técnico tolosarra refleja las dificultades internas del club. “Es una señal de que no todo está al cien por cien bien allí si Xabi Alonso, que demostró durante más de dos años en Leverkusen qué talento tan extraordinario es como entrenador, tiene que dejar el Real Madrid solo seis meses después”, señaló.

Klopp también subrayó la complejidad de sustituir a una figura como Carlo Ancelotti. “Si tomas el relevo de un entrenador legendario, que tenía una forma muy clara de dirigir a su equipo, es muy difícil llegar y cambiar las cosas. Eso es lo que provocó que la situación fuera demasiado complicada para Xabi Alonso. De verdad que lo siento por él, porque me parece un gran entrenador”, concluyó.

La destitución de Alonso también generó sorpresa en Alemania. Christoph Freund, director deportivo del Bayern de Múnich, calificó la decisión como llamativa. “Me sorprendió mucho. Xabi es un entrenador excepcionalmente bueno. Hizo un trabajo sobresaliente en Leverkusen. El negocio del fútbol a veces es muy vertiginoso”, afirmó en declaraciones a Sky.

Pese a las palabras públicas de Klopp, Sky Alemania sostiene que el técnico alemán sí estaría dispuesto a escuchar una propuesta del Real Madrid de cara al futuro. Según la cadena, el club blanco sigue siendo un destino muy atractivo para Klopp y, en caso de un movimiento serio desde el Santiago Bernabéu, su postura podría cambiar.