La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparece este jueves ante el Pleno de la Asamblea de Madrid en una sesión marcada por la máxima expectación política. La dirigente madrileña se enfrenta a las preguntas de la oposición en un momento de reajuste interno tras la reciente crisis en su Gobierno y en el seno del PP regional, al tiempo que busca poner en valor el histórico acuerdo alcanzado con los rectores madrileños.

Blindaje financiero para la universidad pública

Uno de los puntos clave de la jornada será la explicación de los detalles del pacto de financiación plurianual acordado esta misma semana con las seis universidades públicas de la región. Tras meses de negociaciones y tensiones presupuestarias, el acuerdo busca:

Estabilidad financiera: Garantizar un marco de ingresos fijos para las instituciones académicas durante los próximos años.

Garantizar un marco de ingresos fijos para las instituciones académicas durante los próximos años. Inversión en investigación: Reforzar la competitividad de los campus madrileños frente al resto de España y Europa.

Reforzar la competitividad de los campus madrileños frente al resto de España y Europa. Paz social: Cerrar el conflicto abierto con los rectores, quienes reclamaban una mayor suficiencia financiera para afrontar los costes de energía y personal.

Explicaciones sobre la crisis interna

Más allá de la gestión universitaria, la sesión de control se prevé tensa debido a la reciente reestructuración del Ejecutivo autonómico. Los grupos de la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) han solicitado aclaraciones sobre los motivos reales de los cambios de consejeros y el impacto que esta inestabilidad pueda tener en la gobernabilidad de la Comunidad.

Ayuso llega a la Cámara de Vallecas con la intención de cerrar filas en torno a su proyecto y demostrar que el PP de Madrid mantiene la iniciativa política a pesar de los ruidos internos.

Claves del debate de hoy

Bloque Tema Principal Educación Detalles del modelo de financiación universitaria 2026-2030. Política Justificación de los ceses y nombramientos en el Consejo de Gobierno. Estrategia Posicionamiento del PP de Madrid ante el escenario nacional.

La presidenta defenderá que su Gobierno sigue «centrado en la gestión» y que el acuerdo con las universidades es la prueba de que Madrid sigue siendo el motor educativo del país, independientemente de los ajustes orgánicos en su formación.