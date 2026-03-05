Galle (Sri Lanka) | 5 de marzo de 2026 — La guerra en Oriente Próximo ha quebrado las fronteras geográficas para trasladarse al corazón del Océano Índico. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha confirmado que un submarino estadounidense hundió en la madrugada del miércoles la fragata iraní IRIS Dena frente a las costas de Sri Lanka. El ataque marca un precedente histórico: es el primer hundimiento de un buque enemigo mediante el uso de un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial.

El balance de la tragedia

La operación se produjo a 81 kilómetros de la histórica ciudad portuaria de Galle. Aunque la zona pertenece a la zona económica exclusiva de Sri Lanka, el ataque ocurrió en aguas internacionales, donde el buque iraní se consideraba a salvo.

87 fallecidos. Rescatados: 32 tripulantes (trasladados al Hospital Nacional de Galle bajo estrictas medidas de seguridad).

32 tripulantes (trasladados al Hospital Nacional de Galle bajo estrictas medidas de seguridad). Desaparecidos: Se estima que unas 60 personas siguen perdidas en el mar, dado que las autoridades locales calculan que a bordo viajaban 180 marineros.

Simbolismo y tecnología: El fin de la IRIS Dena

Para Washington, el ataque no es solo una maniobra táctica, sino un mensaje de dominio global. «Como en aquella guerra [la II GM], estamos luchando para ganar», sentenció Hegseth. El objetivo, la IRIS Dena, era el orgullo de la industria naval de Teherán. Incorporada en 2021, esta fragata de fabricación nacional simbolizaba la capacidad de Irán para proyectar su fuerza militar lejos del Golfo Pérsico.

Desplazamiento: 1.300 – 1.500 toneladas.

1.300 – 1.500 toneladas. Armamento: Misiles antibuque Qader, cañones de 76 mm y sistemas de radar de seguimiento múltiple.

Misiles antibuque Qader, cañones de 76 mm y sistemas de radar de seguimiento múltiple. Origen del ataque: Se sospecha que el torpedo fue lanzado por un submarino de la clase Ohio, que patrulla rutinariamente el Índico desde la base estratégica de Diego García.

Sri Lanka, atrapada en el fuego cruzado

El gobierno de Sri Lanka se ha visto forzado a intervenir por sus obligaciones internacionales de búsqueda y rescate marítimo (SAR). El ministro de Exteriores, Vijitha Herath, detalló que la llamada de socorro se recibió a las 05:08 horas informando de una «explosión a bordo». Cuando las patrulleras locales llegaron al punto exacto, la fragata ya se había sumergido por completo, dejando únicamente una extensa mancha de petróleo.

Contexto: De las maniobras a la guerra

La ironía del suceso radica en que la IRIS Dena regresaba a Irán tras participar en las maniobras navales Milan 2026 en la India, donde operó de forma pacífica junto a buques de otras 74 naciones hasta el 25 de febrero. Apenas tres días después del cierre de esos ejercicios, el estallido de la Operación Furia Épica por parte de EE. UU. e Israel cambió radicalmente su estatus de buque escuela a objetivo militar prioritario.

El hermetismo en Galle es total. El perímetro naval está acordonado y se ha prohibido la difusión de imágenes del rescate, en un intento de las autoridades de Sri Lanka por mantener la neutralidad en un conflicto que ya ha convertido sus rutas comerciales en un nuevo frente de batalla.