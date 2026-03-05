La guerra abierta tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán entra en una fase de máxima peligrosidad. En las últimas horas, la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado el ataque a un petrolero estadounidense en el norte del Golfo Pérsico, que actualmente se encuentra en llamas, elevando el riesgo de un colapso energético global.

Escalada en el Estrecho de Ormuz

Teherán ha endurecido su retórica advirtiendo que el Estrecho de Ormuz, punto de paso clave para el crudo mundial, está bajo su control absoluto. Las fuerzas iraníes han avisado de que cualquier buque que no cumpla con sus protocolos de seguridad «podría ser hundido».

Este anuncio llega poco después de que la Marina de Sri Lanka recuperara 84 cadáveres de la fragata iraní IRIS Dena, hundida por un torpedo de un submarino estadounidense en aguas internacionales. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, calificó el acto de «atrocidad» y prometió que EE. UU. lo «lamentará profundamente».

Tensión con la OTAN y nuevos frentes

A pesar de la agresividad en el mar, Irán busca evitar la entrada directa de otros actores regionales:

Negativa a Turquía: El Estado Mayor iraní ha negado rotundamente haber disparado un misil contra suelo turco, después de que las defensas de la OTAN interceptaran un proyectil balístico sobre el Mediterráneo oriental el miércoles. Teherán asegura «respetar la soberanía» de su vecino.

Ataque al Kurdistán: Paralelamente, Irán ha bombardeado posiciones kurdas en el norte de Irak, acusando a estos grupos de colaborar con el gobierno de Donald Trump.

Líbano bajo fuego: Israel ha mantenido su ofensiva sobre Beirut, destruyendo varios cuarteles de Hizbulá y causando víctimas civiles en el norte del país.

Balance de daños y mediación internacional

Concepto Datos actualizados (Día 6) Ciudades afectadas 172 ciudades iraníes bajo fuego. Bombardeos Más de 1.300 ataques desde el sábado. Desplazados 275.000 personas (según ACNUR) en Irán, Líbano y Afganistán. Impacto bursátil Repunte tras el desplome: Seúl sube un 9,6% tras caer un 12% ayer.

Reacciones globales: El papel de China y Canadá

Ante la gravedad de la situación, China ha anunciado el envío de un mediador a la zona para intentar frenar una escalada que ya afecta directamente a sus intereses energéticos. Por otro lado, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha cambiado su tono: tras criticar la unilateralidad de EE. UU., hoy se ha mostrado abierto por primera vez a una posible participación militar si el conflicto sigue agravándose.

Desde el FMI, Kristalina Georgieva ha advertido desde Bangkok que una guerra prolongada disparará la inflación mundial y desestabilizará definitivamente los mercados de energía.