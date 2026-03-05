Un reciente análisis sociológico sobre el comportamiento electoral en España arroja luz sobre un fenómeno que desafía las previsiones tradicionales: las mujeres jóvenes no están dando la espalda a la ultraderecha. Aunque el apoyo masculino a estas formaciones crece de forma más explosiva, el sector femenino joven también se está desplazando hacia posiciones conservadoras y radicales, aunque a un ritmo más pausado.

El fin de la «promesa de estabilidad»

El estudio destaca que el principal motor de este acercamiento es una profunda sensación de precariedad. Muchas mujeres jóvenes perciben que el sistema actual ya no es capaz de garantizarles la estabilidad económica, el acceso a la vivienda o un futuro profesional claro.

Esta desilusión con las instituciones tradicionales está siendo canalizada por discursos que prometen un retorno al orden o soluciones drásticas frente a la incertidumbre global.

El feminismo visto como ‘establishment’

Uno de los puntos más disruptivos del análisis es la percepción del movimiento feminista entre las nuevas generaciones. Para una parte creciente de las mujeres jóvenes:

Institucionalización: El feminismo actual se asocia con el establishment y las estructuras de poder político.

Reacción: Al percibirse como el discurso «oficial» o dominante desde el Gobierno, algunas jóvenes lo ven como una norma impuesta de la que alejarse para mostrar su disconformidad con el sistema.

Prioridades: Existe una desconexión entre las agendas de género institucionales y las preocupaciones materiales inmediatas (empleo, seguridad y carestía de la vida).

Diferencia de género en el voto joven

Perfil Tendencia Motivación Principal Hombres Jóvenes Crecimiento acelerado Reacción cultural y pérdida de estatus percibido. Mujeres Jóvenes Crecimiento moderado Desencanto con el sistema y búsqueda de seguridad material.

Conclusiones del análisis

Los expertos advierten de que la brecha de género en el voto a la ultraderecha no debe interpretarse como una inmunidad de las mujeres ante estos discursos, sino como una asimilación diferenciada. Mientras que en los hombres el voto suele tener un componente de «reacción» más marcado, en las mujeres jóvenes responde a una crisis de expectativas que los partidos tradicionales no están logrando cubrir.

La estrategia de la ultraderecha de presentarse como una opción «antisistema» está calando en un sector que ya no se siente representado por las políticas de igualdad tradicionales, a las que culpan de formar parte de una élite burocrática alejada de la realidad cotidiana.