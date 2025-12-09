Aragón afronta ya un escenario de elecciones anticipadas tras encallar, de nuevo, las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para aprobar los Presupuestos autonómicos. La reunión mantenida este martes en Zaragoza entre el presidente aragonés, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, terminó sin avances y con las posturas más alejadas que nunca.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, calificó como “inasumibles” varios puntos de la propuesta planteada por Vox, que replica el acuerdo alcanzado recientemente entre ambas formaciones en la Comunidad Valenciana. “Las posiciones están muy lejanas”, admitió el responsable económico del Ejecutivo, que criticó la “inamovilidad” mostrada por la formación de Santiago Abascal.

Entre los elementos que el PP rechaza figura el cuestionamiento total del pacto verde europeo y la supresión de las ayudas a entidades que trabajan con personas migrantes, exigencias que sí aceptaron los populares en Valencia. Bermúdez de Castro defendió que el Gobierno aragonés “cumplirá la ley” en materia de acogida y que no comparte un rechazo absoluto a los compromisos medioambientales europeos.

Vox, por su parte, lamentó la disparidad de criterios del PP entre comunidades autónomas. Nolasco llegó a afirmar que el proyecto presupuestario presentado por los populares “podría ser del PSOE” y acusó a Azcón de actuar “como un presidente de Podemos”.

PP y Vox mantendrán un último encuentro a finales de semana, una cita que ambas partes asumen como decisiva. Si no hay acuerdo, Jorge Azcón anunciará el adelanto electoral, previsiblemente para febrero, según señalan fuentes conocedoras de las conversaciones. La convocatoria se produciría un mes antes de otro hito electoral clave para los populares: las elecciones de Castilla y León del 14 de marzo.

El PSOE ha intentado tender la mano ante el bloqueo. La líder socialista aragonesa y ministra portavoz, Pilar Alegría, ofreció un acuerdo que permitiría aprobar la senda de gasto a cambio de reforzar los servicios públicos y aumentar la vivienda pública. Sin embargo, el PP descarta ese acercamiento. “Estamos ahora mismo tan lejos del PSOE como de Vox”, insistió Bermúdez de Castro.

Con todos los puentes rotos, Aragón se dispone así a encarar unas nuevas elecciones cuyo anuncio podría ser inminente.