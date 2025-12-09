El Partido Popular ha reaccionado con dureza a la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Apenas unos minutos después de hacerse público el fallo, la portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, calificó a García Ortiz como “el primer fiscal general del Estado delincuente” y apuntó directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien el PP acusa —sin aportar pruebas— de haber ordenado la filtración que originó el caso.

“La sentencia condena a la persona que apretó el botón, pero no a la que ordenó hacerlo, que es Pedro Sánchez Pérez-Castejón”, señala el PP en un comunicado remitido a los medios. Según los populares, el fiscal actuó “bajo el amparo y a las órdenes del presidente del Gobierno”, una afirmación que la resolución judicial no respalda.

Enlace con Moncloa

El PP sostiene que la eliminación voluntaria de datos en el dispositivo móvil de García Ortiz, destacada en la sentencia, coincide con un borrado similar atribuido por la formación a la entonces número dos del Gabinete de Presidencia, Pilar Sánchez Acera. A partir de esta coincidencia, los populares establecen un vínculo entre la filtración y responsabilidades en el Ejecutivo, pese a que el Supremo no establece ninguna conexión directa.

“La sentencia, por tanto, condena al fiscal de Sánchez y apunta al Gobierno de Sánchez”, afirma el comunicado, insistiendo en que desde Moncloa “no piden perdón a los españoles” y critican la actuación judicial.

Operación política contra Ayuso, según el PP

La dirección del PP mantiene que el caso forma parte de una supuesta “operación política” diseñada desde La Moncloa contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, una tesis que Alberto Núñez Feijóo ya defendió tras conocerse la condena en primera instancia. Sin embargo, el extenso fallo del Supremo, de 238 páginas, no recoge ninguna conclusión en ese sentido.

Mientras Feijóo guarda silencio por ahora tras la publicación de la sentencia definitiva, otros dirigentes del partido han redoblado las acusaciones. Miguel Tellado, secretario general, ha hablado de una “sentencia histórica” y ha exigido la dimisión del Gobierno “en pleno” por haber defendido al fiscal general durante el proceso.

Llamamientos a dimisiones

Para el PP, lo sucedido evidencia que “la justicia española es independiente y funciona”, y que nadie está “por encima de la Ley”. En ese contexto, la formación sostiene que la condena debería acarrear también la dimisión del presidente del Gobierno. “Hoy es un gran día para la democracia y, por ende, un mal día para un presidente que, si tuviera un mínimo de dignidad, debería seguir los pasos de su exfiscal y dimitir”, afirma el comunicado.

Desde el Gobierno y el PSOE no se ha variado la postura expresada en días previos: respetan la decisión judicial, aunque no la comparten, y rechazan las acusaciones del PP, que consideran infundadas y motivadas políticamente.