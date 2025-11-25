El expresidente del Gobierno, José María Aznar, aseguró hoy que no le gusta debatir con quienes, a su juicio, carecen del nivel intelectual necesario para el cargo que ocupan. “A mí no me gusta mucho discutir con personas que yo creo que no tienen el nivel intelectual adecuado para ocupar los puestos que ocupan”, afirmó Aznar, en respuesta a las críticas del ministro de Función Pública, Óscar López, quien le acusó de realizar un llamamiento a jueces que se consideran “salvapatrias” y que, según él, niegan la legitimidad del Gobierno.

En una entrevista, Aznar subrayó que nunca ha contemplado demandar a Óscar López ni a la ministra Yolanda Díaz por sus críticas a raíz de la condena del fiscal general del Estado. “Ni se me ha pasado por la cabeza”, aseguró.

El expresidente defendió que su mensaje estaba dirigido a la ciudadanía y no a los poderes del Estado. “Lo que estas personas con algunos problemas de conocimiento no entienden es que la ciudadanía es el concepto básico de las sociedades ordenadas, desde las monarquías hasta las repúblicas, y la apelación a la responsabilidad ciudadana es fundamental”, explicó.

Aznar insistió en que ante cualquier crisis, los problemas pueden resolverse si los ciudadanos asumen su responsabilidad. “Si los ciudadanos se inhiben o se ausentan, entonces no tienen solución. Por ello, hago una apelación a la responsabilidad de todos: haga usted lo que pueda en función de su responsabilidad”, añadió.

Asimismo, se refirió a la inmigración, indicando que la procedente de países musulmanes representa “un problema serio”, mientras que la hispanoamericana “viene a trabajar”.

Con estas declaraciones, Aznar reafirma su visión sobre la “convivencia democrática en la política clásica” y lamenta que “pretender que todos lo entiendan es imposible” para algunos cargos del Ejecutivo.