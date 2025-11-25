El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado una nueva ronda de sanciones económicas contra operadores de juego online, destacando la multa de 512.000 euros a Electraworks Ceuta. La compañía fue sancionada por permitir el acceso al juego a personas vetadas, utilizar sistemas técnicos no autorizados y vulnerar requisitos sobre software y comunicaciones.

Estas sanciones forman parte de un paquete más amplio que afecta a todo el sector del juego online en España. La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha impuesto 32 multas catalogadas como graves o muy graves, con un total que supera los 33,5 millones de euros. Varias de estas medidas incluyen el cierre de portales que operaban sin autorización.

Seis de las sanciones, consideradas muy graves, se aplicaron a operadores extranjeros que ofrecían juego online sin licencia, con multas de 5 millones de euros y el bloqueo de sus páginas web. Entre ellos se encuentran XYZ Entertainment, Moonrail Limited, EOD Code SRL, Samaki, Lone Rock Holdings y Novaforge.

Las otras 26 multas, clasificadas como graves, se dirigen a empresas con autorización estatal que incumplieron obligaciones legales. Destacan: 888 Online, sancionada con 250.000 euros; Beatya Online, con 300.000 euros; Betfair, con 100.000 euros; y Codere, con 17.500 euros. Estas infracciones graves suman más de 3,5 millones de euros.

Con estas resoluciones, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy acumula 58 procedimientos sancionadores en 2025, con un total cercano a 111 millones de euros en multas al sector. Desde la reforma legal de 2021, se han publicado 212 resoluciones firmes, con un importe global que ronda los 496 millones de euros.