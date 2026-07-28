Edu Aguirre compartió la fotografía que muchos seguidores esperaban después de su triunfo frente a Gastón Edul: el periodista aparece junto a Cristiano Ronaldo sosteniendo el cinturón de campeón de La Velada del Año VI. Georgina Rodríguez también participó en la celebración.

Edu Aguirre cumplió una de sus promesas después de vencer a Gastón Edul en La Velada del Año VI. Dos días después del combate, el colaborador de El Chiringuito de Jugones mostró en sus redes sociales el encuentro con Cristiano Ronaldo y llevó consigo el cinturón conquistado en Sevilla.

En la imagen, Aguirre y el delantero portugués aparecen sosteniendo el título obtenido por el periodista. La publicación estuvo acompañada por un mensaje breve y contundente: “¡Lo hicimos!”. En otra de las fotografías también aparece Georgina Rodríguez, pareja del futbolista y amiga del comunicador.

Cristiano Ronaldo posa con el cinturón de La Velada

La fotografía cerró uno de los principales interrogantes que dejó el evento organizado por Ibai Llanos. Durante los días anteriores al combate se especuló con la posibilidad de que Cristiano Ronaldo acudiera al estadio de La Cartuja para apoyar personalmente a Edu Aguirre.

El futbolista del Al Nassr finalmente no estuvo en las gradas, pero su figura tuvo una presencia constante en la puesta en escena del periodista. Aguirre utilizó imágenes de su amistad con el portugués y mostró un vídeo en el que ambos aparecían boxeando antes de iniciar su camino hacia el cuadrilátero.

La celebración posterior permitió ver el momento que no se produjo durante La Velada: Cristiano Ronaldo junto al cinturón ganado por su amigo.

Edu Aguirre venció a Gastón Edul por decisión dividida

Edu Aguirre se impuso a Gastón Edul por decisión dividida, con un resultado de 4-1 entre los jueces, en uno de los enfrentamientos que más expectación generó en La Velada del Año VI.

El combate comenzó con bastante igualdad, pero el periodista español aumentó su actividad durante los siguientes asaltos y terminó convenciendo a la mayoría de los jueces. El enfrentamiento completo fue posteriormente publicado en el canal de Ibai Llanos.

El evento se celebró el 25 de julio en el estadio de La Cartuja de Sevilla y reunió boxeo amateur, creadores de contenido, periodistas y actuaciones musicales ante más de 80.000 espectadores.

Un combate marcado por Cristiano Ronaldo y Leo Messi

La pelea entre Aguirre y Edul fue presentada también como una extensión de la histórica rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

Edu Aguirre mantiene desde hace años una estrecha amistad con el jugador portugués, mientras que Gastón Edul es conocido por su seguimiento de la selección argentina y por su vinculación informativa con el entorno de Messi. Esta contraposición aumentó el interés alrededor del combate desde que Ibai Llanos anunció el enfrentamiento.

Además, el duelo llegó pocos días después de que España derrotara a Argentina por 1-0 en la final del Mundial de 2026. La selección española consiguió así su segundo título mundial, después del conquistado en 2010.

El homenaje de Edu Aguirre tras ganar la pelea

Después de conocer el veredicto, Edu Aguirre continuó con sus referencias a Cristiano Ronaldo. El periodista lució una gorra con la imagen del histórico número 7 y celebró su victoria imitando algunos de los gestos más reconocibles del delantero.

Durante su intervención final también agradeció el apoyo de sus compañeros de El Chiringuito, de Josep Pedrerol, de Georgina Rodríguez y del propio Cristiano Ronaldo.

La posterior fotografía con el futbolista convirtió ese homenaje en una celebración compartida. El cinturón de La Velada del Año VI pasó así de La Cartuja a las manos de una de las figuras que más había inspirado la preparación y la puesta en escena del periodista.