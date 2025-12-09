El futuro de Mohamed Salah en el Liverpool vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras unas incendiarias declaraciones dirigidas al entrenador Arne Slot después del partido ante el Leeds, el delantero egipcio no formará parte de la expedición red que viajará a Milán para enfrentarse al Inter en la Champions League.

A pesar de que Salah entrenó ayer con normalidad en las instalaciones del club, horas más tarde se confirmó que no estaba entre los 19 jugadores convocados por Slot. Según medios ingleses, la decisión fue tomada por el director deportivo Richard Hughes y la propiedad del club, en un gesto de apoyo explícito al técnico holandés.

El caso de Salah marca las horas previas del duelo en San Siro y añade un ingrediente extra a un enfrentamiento ya de por sí atractivo. Curiosamente, la última vez que el Inter recibió al Liverpool en Milán, el 16 de febrero de 2022, Salah anotó uno de los goles en la victoria red por 0-2. Esta vez, su ausencia será un alivio para los italianos.

Además de Salah, Slot tampoco podrá contar con Chiesa, que no podrá volver a jugar en Italia, y con Gakpo, afectado por molestias musculares. Por su parte, el Inter también presenta bajas: Akanji podría ser sustituido por Acerbi debido a una gripe, Dumfries sigue lesionado y Darmian no estará disponible. Sin embargo, Lautaro Martínez mantiene su gran momento: ha marcado en los cinco partidos disputados por el Inter en San Siro en esta Champions, sumando ocho goles.

El duelo Inter-Liverpool se perfila, así, como un enfrentamiento intenso y lleno de incógnitas, con un culebrón en torno a Salah que promete prolongarse en las próximas semanas.