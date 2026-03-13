La recién llegada a la producción de Antena 3 pone a Gabriel contra las cuerdas en el capítulo 518, una jornada marcada por las confrontaciones personales y la incertidumbre en el entorno de la perfumería.

La tensión alcanza cotas críticas en el capítulo 518 de ‘Sueños de libertad’, que se emitirá hoy, viernes 13 de marzo, a las 15:45 horas. La trama, protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, sitúa a Beatriz en el centro del conflicto tras decidir ejecutar una ambiciosa estratagema.

Beatriz confronta a Gabriel en el evento benéfico

La actitud de Beatriz no es casual. Impulsada por las constantes insinuaciones de su amante, Álvaro, quien le ha hecho creer que Gabriel tiene intención de alejarse de ella, la recién llegada ha decidido pasar a la acción. Con el objetivo de boicotear el evento que Begoña y Gabriel habían organizado, Beatriz se presenta en la fiesta benéfica con la firme intención de ajustar cuentas y confrontar a su pareja ante la mirada de todos los asistentes. ¿Cómo reaccionará el director de la perfumería ante esta irrupción inesperada?

Conflictos y nuevas alianzas en el capítulo 518

Más allá del enfrentamiento central, el episodio de este viernes viene cargado de giros importantes en las tramas secundarias:

• Tensiones personales: Claudia se enfrenta duramente a Carmen, mientras que Digna intenta reconducir su situación personal tratando de hacer las paces con Julia. Por su parte, la relación entre Pablo y Nieves se torna tensa al decidir ambos poner las cartas sobre el tablero.

• Momentos críticos: Luz atraviesa un periodo difícil al recibir una noticia devastadora, situación que choca frontalmente con la necesidad de estabilidad emocional que rodea a otros personajes.

• Unión inesperada: En un frente distinto, Nieves y Mabel han decidido tender puentes, uniendo fuerzas con el propósito común de mantenerse firmes y presentes en el cuidado de Miguel.

• Un giro inesperado: La trama de Pablo da un vuelco sorprendente tras realizar una visita imprevista a Marisol, un encuentro que culmina en una noche de intimidad entre ambos.

La serie, consolidada como uno de los pilares de la tarde en Antena 3, promete una jornada de viernes marcada por las sorpresas, las confrontaciones directas y la incertidumbre sobre cómo los personajes principales gestionarán este nuevo escenario de inestabilidad personal y profesional.