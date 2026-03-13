El tenista murciano, número uno del mundo, alcanza la penúltima ronda del Masters 1000 californiano tras derrotar a Cameron Norrie (6-3, 6-4) y suma su 16ª victoria consecutiva en este 2026.

Carlos Alcaraz continúa exhibiendo un estado de forma imperial. El tenista español ha sellado su acceso a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells tras imponerse con solvencia al británico Cameron Norrie en dos mangas. Con este triunfo, el número uno del circuito ATP no solo mantiene su condición de invicto en la presente temporada, sino que iguala una marca histórica: 34 victorias consecutivas en pista dura al aire libre, un registro que comparte con el legendario Pete Sampras desde 1994.

Un partido de máxima exigencia

El encuentro, disputado en la madrugada de este viernes en la pista central, exigió la mejor versión del murciano ante un rival incómodo. Aunque Alcaraz encarriló el primer set tras un tramo de gran intensidad, el inicio de la segunda manga presentó complicaciones. Norrie logró tomar una ventaja de 0-2 que obligó al español a elevar su nivel de concentración.

La reacción de Alcaraz fue inmediata: lejos de ceder terreno, el tenista de El Palmar encadenó cuatro juegos consecutivos, exhibiendo un despliegue de golpes ganadores y una solidez defensiva que terminaron por desarmar las aspiraciones del británico. Finalmente, tras poco menos de dos horas de juego, el murciano cerró el choque por 6-4, sellando así su quinta presencia consecutiva en las semifinales de este prestigioso torneo.

Duelo de titanes contra Medvedev

Tras este resultado, Alcaraz ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío. Este sábado, el número uno del mundo se medirá ante el ruso Daniil Medvedev, quien selló su clasificación tras superar a Jack Draper (6-1, 7-5).

El cara a cara entre ambos favorece al español, quien ya ha logrado imponerse en enfrentamientos anteriores en las pistas del desierto californiano. El partido promete ser un duelo de alto nivel, donde la solidez en el servicio y la capacidad de gestión de los puntos largos serán determinantes para alcanzar la gran final. Por el otro lado del cuadro, la segunda semifinal la disputarán Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev, configurando un cartel de semifinalistas de máxima exigencia en la lucha por el título.