La tensión en la Casa Grande y la Casa Pequeña alcanza su punto álgido en la entrega de hoy. La llegada de don Hernando al valle y su exigencia de respuestas sobre el ducado amenazan con desestabilizar el frágil equilibrio de poder que sostiene a la familia.

La intriga no cesa en ‘Valle Salvaje’. En el capítulo 374, que La 1 emitirá este viernes, 13 de marzo, la serie protagonizada por un amplio elenco encabezado por Marco Pernas, José Manuel Seda y Sabela Arán, entre otros, se prepara para un desenlace semanal marcado por las cuentas pendientes y los secretos inconfesables.

El ultimátum de don Hernando a José Luis

El foco principal de la jornada recae sobre la figura de don Hernando, cuya reciente llegada al valle junto a Isabel ha sembrado la inquietud en los protagonistas. Tras los convulsos sucesos vividos, Hernando ha decidido dejar de lado las dudas y ha estallado contra José Luis.

La exigencia es clara y directa: Hernando quiere conocer, sin rodeos, cuál es el destino real del ducado de Valle Salvaje. La situación es sumamente delicada, puesto que Rafael ostenta actualmente el cargo de duque tras verse obligado a aceptarlo por las presiones y amenazas de Dámaso. La gran incógnita que mantendrá a la audiencia en vilo durante esta entrega es si José Luis se atreverá finalmente a revelar la verdad a don Hernando, o si intentará ocultar el complejo entramado de poder que ha puesto a su hijo en el centro del huracán.

Conflictos cruzados y lealtades a prueba

El episodio de hoy servirá también para profundizar en otras tramas que mantienen en vilo a los seguidores de la ficción de RTVE:

• Los propósitos de la familia de Braulio: En la Casa Pequeña, el ambiente sigue caldeado. Braulio ha reprendido a su madre por su comportamiento, aunque esta se ha mantenido firme, dejando claro que sus intenciones van mucho más allá de lo que los demás sospechan.

• Un contexto volátil: Tras el enfrentamiento entre Dámaso y José Luis —en el que también se vieron implicadas Victoria y Mercedes— y el eco de las investigaciones de Enriqueta y Braulio sobre la muerte de Domingo, cualquier nuevo movimiento podría hacer que todo salte por los aires.

• Amenazas y sombras: La advertencia de Mercedes sobre la verdadera naturaleza de don Hernando («es un monstruo») resuena todavía en la Casa Grande, mientras que el reencuentro de Isabel con Bárbara y Pedrito promete ser uno de los momentos más tensos tras la confesión de la aya sobre la muerte de don Evaristo.

‘Valle Salvaje’ cierra así una semana intensa, consolidando su apuesta por el drama histórico y las tramas de poder donde las lealtades se transforman en enemigos y la verdad es el recurso más peligroso.