La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado un recurso de reforma contra la última decisión del magistrado Juan Carlos Peinado. En el escrito, al que ha tenido acceso la agencia EFE, Gómez se opone frontalmente a que su caso sea juzgado por un jurado popular y denuncia que el instructor mantiene viva la causa basándose en argumentos «falaces» y «conjeturas» sin apoyo indiciario.

El recurso, interpuesto por el exministro y letrado Antonio Camacho, solicita la anulación del auto que acumulaba los cinco delitos imputados en un solo procedimiento bajo la tutela de un tribunal de ciudadanos.

Críticas a la instrucción: «Por ser cónyuge del presidente»

La defensa de Gómez es tajante al calificar la investigación como una persecución personal y política:

Falta de indicios: El texto niega que existan pruebas de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, malversación o apropiación indebida.

El texto niega que existan pruebas de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, malversación o apropiación indebida. Investigación «prospectiva»: Sostiene que lo único acreditado es la «voluntad inquebrantable» del juez Peinado de no cerrar el caso a pesar de la supuesta inexistencia de elementos delictivos, vinculando la causa directamente a su condición de mujer de Pedro Sánchez.

Sostiene que lo único acreditado es la «voluntad inquebrantable» del juez Peinado de no cerrar el caso a pesar de la supuesta inexistencia de elementos delictivos, vinculando la causa directamente a su condición de mujer de Pedro Sánchez. Denuncia de «olvidos»: El recurso reprocha al magistrado que su auto contenga «demasiados olvidos» respecto a las pruebas de descargo presentadas hasta la fecha.

El riesgo de un «juicio paralelo»

Uno de los puntos clave del recurso es la oposición al jurado popular. La defensa advierte de que, dada la altísima carga mediática del caso, someter el veredicto a ciudadanos de a pie podría:

Vulnerar el derecho a un juez imparcial: Debido a la polarización y la exposición pública de la investigada. Generar un juicio paralelo: Donde la opinión pública prevalezca sobre el rigor jurídico técnico que requieren delitos tan complejos como la malversación o el tráfico de influencias.

Próxima cita: 1 de abril

A pesar de este movimiento judicial, el calendario sigue adelante. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha citado para el próximo 1 de abril a los tres principales investigados: la propia Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Este recurso de reforma es el paso previo a un posible recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid si el juez Peinado decide mantener su postura.