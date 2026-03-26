El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público su balance definitivo correspondiente al año 2025. Los datos arrojan una realidad alarmante: de las 49 mujeres asesinadas, el 80% convivía con su presunto asesino en el momento del crimen, una cifra que supera significativamente el 67,3% registrado en 2024 y la media histórica del 63%.

El informe destaca que el 89,1% de los feminicidios se produjeron en el ámbito del domicilio, lo que confirma el hogar como el escenario de mayor riesgo para las víctimas.

Radiografía de la violencia en 2025

El estudio permite trazar un perfil y una estadística precisa sobre la violencia de género en el último año:

Frecuencia: En 2025 se registró un asesinato machista cada 7,4 días .

En 2025 se registró un asesinato machista cada . Perfil de la víctima: Mujer de 47,3 años , mayoritariamente española (57,1%). Entre las víctimas extranjeras, el 76,2% procedía de América.

Mujer de , mayoritariamente española (57,1%). Entre las víctimas extranjeras, el 76,2% procedía de América. Perfil del agresor: Hombre de 49,4 años y de nacionalidad española en el 63,3% de los casos.

Hombre de y de nacionalidad española en el 63,3% de los casos. Picos de violencia: El mes de junio y los miércoles fueron los momentos con mayor concentración de crímenes durante el pasado año.

El muro de la denuncia previa

Uno de los datos más preocupantes para las instituciones es el descenso en las denuncias. Solo 11 de las 49 víctimas (22,4%) habían denunciado previamente a su agresor, una cifra inferior a la de 2024 (30,6%).

Siete de esas once mujeres que dieron el paso de denunciar seguían conviviendo con su agresor cuando fueron asesinadas, lo que pone el foco en la vulnerabilidad de las víctimas tras la comunicación judicial.

Evolución histórica y Violencia Vicaria

A pesar de lo «escalofriante» de las cifras, el CGPJ señala una tendencia a la baja a largo plazo gracias a las políticas públicas. La media anual de muertes ha descendido de 65 (en el periodo 2003-2014) a 52,4 (en el periodo 2014-2025).

Por otro lado, el informe dedica un capítulo negro a la violencia vicaria, confirmando el asesinato de tres menores en 2025 a manos de sus padres biológicos o parejas de sus madres. En lo que llevamos de 2026, la cifra ya suma otros tres menores asesinados hasta finales de enero.

Desigualdad territorial

El informe analiza la tasa acumulada de muertes por cada millón de mujeres desde que hay registros (2003):