El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley que moviliza más de 7.000 millones de euros para los ciudadanos y municipios afectados por las recientes borrascas, informó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Entre las medidas más destacadas, los 12.400 vecinos desalojados recibirán 150 euros por persona y día. Además, se transferirán 2.000 millones a los municipios para reparar infraestructuras dañadas por lluvias e inundaciones, asegurando que estas ayudas son transferencias directas, sin necesidad de devolución.

«Los recursos movilizados permitirán cubrir los daños, compensar a las personas afectadas y mitigar el impacto en viviendas, comercios, agricultura y pesca», explicó Montero, quien subrayó que el objetivo es no solo paliar los daños, sino también impulsar la reconstrucción. La ministra hizo un llamado a los partidos políticos para sumarse al pacto de Estado contra la emergencia climática.

El decreto cuadruplica las indemnizaciones habituales para daños personales, materiales y en establecimientos, y establece que todas las ayudas estarán exentas de tributación en IRPF y sociedades. Asimismo, se anticipará el 100 % de las transferencias a los municipios, superando la normativa general que preveía solo un anticipo del 50 %.

En el ámbito fiscal y laboral, las ayudas incluyen exenciones de IBI, reducción de impuestos para actividades agrarias, prestaciones de cese de actividad para autónomos afectados y apoyo a empresas en ERTE. Para el sector agrícola y pesquero se destinarán más de 2.110 millones en ayudas directas y 10 millones para armadores de buques en Málaga, Cádiz y Huelva.

También se contempla un plan de empleo con 50 millones de euros para ayuntamientos, y 600 millones para la reparación de caminos rurales y 163 millones para infraestructuras estatales. El comercio y la hostelería recibirán ayudas directas por 120 millones y líneas de financiación ICO de 100 millones.

«Queremos que todos los vecinos de las comunidades autónomas más afectadas, como Andalucía y Extremadura, se beneficien de este paquete integral de medidas», concluyó Montero.