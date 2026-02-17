El Congreso de los Diputados votará la próxima semana la convalidación de los decretos de pensiones y del escudo social, según acordó este martes la Junta de Portavoces, informaron fuentes parlamentarias.

El pleno de la Cámara Baja, previsto para el jueves 26 de febrero, también abordará la convalidación del real decreto ley de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Este paso se produce después de que, el pasado 27 de enero, la mayoría del pleno formada por PP, Vox y Junts derogara el real decreto-ley de revalorización de pensiones para 2026, debido a que incluía medidas económicas con las que no estaban de acuerdo, principalmente la moratoria de desahucios para familias vulnerables.

Tras esa decisión, el Gobierno optó por dividir el contenido en dos decretos: uno con la revalorización de las pensiones y otras medidas del escudo social que buscan consenso parlamentario, y otro que prorroga la suspensión de los desahucios. Esta estrategia busca asegurar el respaldo de los grupos y facilitar la aprobación de las medidas sociales prioritarias.