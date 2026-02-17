La Guardia Civil ha detenido en la Comunidad de Madrid a los dos amigos del joven de 23 años que murió electrocutado en junio de 2025 dentro de un aerogenerador en Quintanilla Sobresierra (Burgos), después de que accediera a la torre como parte de un reto.

Según la investigación, los jóvenes, de 25 y 31 años, acampaban en la zona y se propusieron fotografiarse dentro del aerogenerador. Para ello, forzaron una rejilla de ventilación situada a casi tres metros del suelo, por la que se coló la víctima y que posteriormente fue recolocada, impidiendo su salida. Sobre las 22:30, el joven recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte.

Durante las diligencias, la Guardia Civil detectó contradicciones en las versiones de los detenidos y constató que también habían intentado forzar la puerta de entrada peatonal, aunque los sistemas de seguridad del molino lo impidieron.

Además del delito de homicidio imprudente, a los detenidos se les imputa un delito de daños por los desperfectos en la torre y de lucro cesante de la empresa debido a la paralización de la actividad laboral. Los dos amigos, junto con las diligencias, han sido puestos a disposición de los Juzgados de Burgos.