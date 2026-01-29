El equipo de Manuel Pellegrini busca defender la octava plaza de la Europa League ante un Feyenoord necesitado. La victoria garantiza evitar el playoff y entrar directamente en la fase final.

El Real Betis se la juega este jueves 29 de enero de 2026. En una jornada de horario unificado, el conjunto verdiblanco recibe al Feyenoord holandés con una misión clara: ganar para asegurar su puesto entre los ocho mejores de la fase liga. Tras el tropiezo en Grecia ante el PAOK (2-0) y la reciente derrota liguera frente al Alavés, los de Heliópolis necesitan recuperar su mejor versión en una cita que se disputará en el Estadio de La Cartuja.

Pese a las bajas y las dudas de los últimos días, el Betis depende de sí mismo. Ocupa actualmente la octava posición con 14 puntos (cuatro victorias y dos empates), el último de los puestos que da acceso directo a octavos de final sin pasar por la peligrosa ronda de dieciseisavos.

Horario: ¿A qué hora empieza el Betis – Feyenoord?

El encuentro correspondiente a la octava y última jornada de la fase liga de la UEFA Europa League comenzará a las:

• Hora: 21:00 horas (horario peninsular español).

• Lugar: Estadio de La Cartuja (Sevilla).

Televisión: ¿Dónde ver el Betis – Feyenoord en directo?

El partido se podrá seguir en España a través de las plataformas de pago que poseen los derechos de la competición:

• Movistar Plus+: Dial 60 (M+ Liga de Campeones) y dial 62 (M+ Liga de Campeones 3 para el sistema de multifútbol).

• Orange TV: Dial 115 (M+ Liga de Campeones) y dial 118 (M+ Liga de Campeones 3).

• Online: A través de las aplicaciones oficiales de Movistar+ y Orange para dispositivos móviles, tablets o Smart TV.

Las claves del partido

1. El premio de los ocho primeros: Terminar la jornada en el «top 8» ahorra dos partidos de competición en febrero, un alivio vital para una plantilla bética castigada por las lesiones.

2. Un Feyenoord al alza: Aunque los holandeses solo han ganado dos partidos en esta fase, llegan a Sevilla con la moral alta tras dos victorias consecutivas y con la obligación de sumar para no quedar eliminados del playoff.

3. El factor campo: Aunque el partido se juega en La Cartuja y no en el Benito Villamarín, se espera un gran ambiente de la marea bética para empujar a los suyos en este momento crítico de la temporada.