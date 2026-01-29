Esta medida, diseñada para incentivar la reinserción laboral, permite compatibilizar las prestaciones con un empleo por cuenta ajena durante un máximo de 180 días. Desde el 1 de enero, el abono se realiza de oficio.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha consolidado en este inicio de 2026 una de las reformas más esperadas para el mercado laboral español: el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE). El objetivo es claro: que encontrar un trabajo no suponga perder de golpe la protección económica, facilitando así la transición de los desempleados hacia la ocupación activa sin miedos financieros.

A diferencia del sistema anterior, a partir de enero de 2026, el SEPE aplica esta compatibilidad de forma automática (de oficio) para los beneficiarios que cumplan los requisitos, eliminando trámites burocráticos innecesarios.

¿Quién puede beneficiarse del CAE?

El acceso a este complemento depende de si el trabajador proviene de una prestación contributiva (el paro basado en cotizaciones) o de un subsidio (ayuda asistencial):

1. Desde la Prestación Contributiva (Paro)

• Para prestaciones nacidas después del 1 de abril de 2025: Debes haber consumido al menos 9 meses de paro y tener reconocida una duración total superior a 12 meses.

• Para prestaciones anteriores: Se requiere trabajar a jornada completa (en uno o varios empleos) y que la empresa no tenga relación familiar directa ni hayas trabajado en ella en los últimos 12 meses.

• Exclusión: No es aplicable si el paro proviene de un ERTE o Mecanismo RED.

2. Desde el Subsidio por Desempleo

• Se activa si accedes a un empleo a tiempo parcial tras haber agotado la prestación contributiva o por insuficiencia de cotización (entre 90 y 359 días cotizados).

• En este caso, el complemento se percibe desde el primer día de trabajo.

Cuantías y Duración: ¿Cuánto se cobra?

La duración máxima del CAE es de 180 días (6 meses). La cuantía a percibir disminuye progresivamente para incentivar que el salario del nuevo empleo sea la fuente principal de ingresos:

• Primer trimestre de compatibilidad: Se percibe el 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Teniendo en cuenta que el IPREM en 2026 se mantiene en 600 €, este tramo inicial sería de 480 €/mes.

• Segundo trimestre de compatibilidad: La cuantía baja al 60% del IPREM (aproximadamente 360 €/mes).

• A partir del séptimo mes: El complemento finaliza, debiendo mantenerse el trabajador únicamente con su salario.

Nota: Estas cantidades pueden variar ligeramente si el trabajo es a tiempo parcial, ajustándose proporcionalmente a la jornada realizada.

¿Qué pasa si dejo el trabajo?

Si el contrato de trabajo se extingue o se suspende mientras percibes el CAE, dispones de 15 días hábiles para comunicarlo al SEPE. En ese momento, el complemento se detiene y podrás volver a percibir tu prestación original si aún te quedaban meses por consumir.