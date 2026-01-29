El metal precioso firma su mejor mes histórico mientras el Nasdaq 100 presiona los 26.180 puntos. La Fed mantiene los tipos y el Ibex 35 se repliega tras sus máximos.

La jornada financiera de este jueves 29 de enero de 2026 amanece con un protagonista indiscutible: el oro. El metal precioso está a un paso de confirmar el mes más alcista de toda su historia, tras revalorizarse más de un 28% desde el inicio de año. Mientras tanto, en los mercados de renta variable, la atención se centra en la capacidad de Wall Street para romper sus techos técnicos y en la resaca de una Reserva Federal que se mantiene firme frente a las presiones políticas.

1. El oro y los metales: Récords en cadena

El oro no deja de pulverizar registros. Con una subida mensual sin precedentes, el mercado observa si mañana logrará cerrar por encima de los 5.507 dólares la onza.

• Impulso general: No es solo el oro; la plata acumula un alza del 64% en lo que va de 2026 y el cobre sigue escalando en Londres.

• Causas: La debilidad del dólar y el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio (especialmente en torno a Irán) están empujando a los inversores hacia activos refugio.

2. Wall Street: La resistencia de los 26.180 puntos

El Nasdaq 100 se encuentra en un momento técnico decisivo. Según el analista Joan Cabrero, el índice está «atacando» la resistencia de los 26.180 puntos, máximos de octubre.

• Escenario alcista: Un cierre semanal por encima de ese nivel confirmaría la continuidad del «rally de la IA».

• Escenario de cautela: Si fracasa, el riesgo es volver a la base del canal lateral en los 23.900 puntos.

• Resultados «Magníficas»: Apple presenta resultados hoy tras el cierre, después de que Meta y Tesla batieran expectativas anoche, mientras que Microsoft sufrió por un frenazo en su división de la nube (Azure).

3. La Fed de Powell: Independencia y tipos estables

La Reserva Federal ha cumplido el guion manteniendo los tipos de interés en el rango del 3,50% – 3,75%. Jerome Powell ha defendido con firmeza la independencia de la institución frente a las críticas de la administración Trump.

• IA y empleo: Powell ha señalado que, aunque la IA desplazará empleos, a largo plazo aumentará la productividad y los salarios.

• Guerra comercial: El presidente de la Fed advirtió que no se ha visto una tensión comercial similar «en cien años», señalando a los aranceles como el principal motor de la inflación actual.

4. Ibex 35: Resaca tras los máximos

El selectivo español se tomó un respiro ayer miércoles, cayendo un 1,10% hasta los 17.607 puntos.

• Banca a la baja: Sabadell, BBVA y Bankinter lideraron los descensos.

• Nota positiva: Cellnex y Merlin Properties lograron esquivar el tono rojo. A pesar de la caída, la estructura alcista del Ibex 35 se mantiene intacta mientras no pierda los 17.240 puntos.

5. Agenda del día (29 de enero)

Hoy jueves, el foco macroeconómico se desplaza a:

• EE.UU.: Balanza comercial, peticiones de subsidio por desempleo y resultados de Apple, Visa y Mastercard.

• España: El INE publica el índice de comercio minorista y se conocen los resultados de Citroën España.

• Corea del Sur: El mercado sigue eufórico con el Kosdaq subiendo un 25% solo en enero.