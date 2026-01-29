El Celta de Vigo se juega todas sus cartas en el «Pequeño Maracaná». Una victoria ante el Estrella Roja podría catapultar a los celestes al top 8 si los resultados en otros campos acompañan.

El RC Celta llega a la octava y última jornada de la fase liga de la UEFA Europa League con la moral por las nubes. La épica victoria de la semana pasada ante el Lille ha dado vida a un equipo que ahora sueña con evitar el playoff y meterse directamente en octavos de final. Para ello, los de Claudio Giráldez deben asaltar uno de los estadios más calientes de Europa: el Stadium Rajko Mitić de Belgrado.

La igualdad es máxima: el Estrella Roja solo aventaja en un punto al conjunto vigués, por lo que ambos equipos saldrán a por la victoria en una noche donde la calculadora será tan protagonista como el balón.

Horario: ¿A qué hora empieza el Estrella Roja – Celta?

El partido se disputará en el horario unificado de esta última jornada europea:

• Hora: 21:00 horas (horario peninsular español).

• Lugar: Stadium Rajko Mitić (Belgrado, Serbia).

Televisión: ¿Dónde ver el Estrella Roja – Celta en directo?

El encuentro se podrá seguir a través de los canales habituales de la competición en las plataformas de pago:

• Movistar Plus+: Dial 60 (M+ Liga de Campeones).

• Orange TV: Dial 115 (M+ Liga de Campeones).

• Online: A través de las plataformas Movistar+ u Orange TV para clientes abonados, accediendo mediante su aplicación o navegador.

Las claves para el Celta en Belgrado

1. El top 8 a tiro: El Celta necesita los tres puntos y esperar que equipos como el Betis o el Ajax pinchen en sus respectivos duelos para escalar hasta las plazas de acceso directo.

2. El «infierno» serbio: El Estrella Roja es un equipo transformado cuando juega ante su afición. El Celta deberá mostrar la madurez defensiva que exhibió ante el Lille para no verse superado por el ambiente.

3. El factor Giráldez: La valentía táctica del técnico celeste ha sido la clave de esta remontada europea. Se espera que el Celta no especule y busque la portería contraria desde el pitido inicial.