El mundo del fútbol se detiene este sábado, 17 de enero de 2026, para una nueva edición del derbi de Manchester. El Old Trafford será el escenario donde el Manchester United y el Manchester City midan sus fuerzas a partir de las 13:30 horas, en un duelo crucial para las aspiraciones de ambos en la liga inglesa.

El equipo de Pep Guardiola busca no perder la estela del liderato, mientras que los «Red Devils», bajo la dirección de Michael Carrick, intentan escalar posiciones para entrar en la zona de competiciones europeas.

Horario: ¿A qué hora es el derbi de Manchester?

El partido correspondiente a la jornada 22 de la Premier League se disputará hoy, sábado 17 de enero, a las 13:30 horas (CET / hora peninsular española).

TV y Online: ¿Dónde ver el Manchester United – Manchester City en España?

En España, los derechos de emisión de la Premier League pertenecen en exclusiva a DAZN. El encuentro se podrá seguir a través de:

• Plataforma DAZN: En su aplicación para Smart TV, móviles y tablets.

• Canales DAZN LaLiga: Disponibles en los diales de Movistar Plus+ y Orange TV que integran los contenidos de la plataforma británica.

Así llegan ambos equipos al derbi

Las dinámicas de ambos conjuntos en las últimas jornadas han estado marcadas por una gran cantidad de empates, lo que otorga a este derbi una importancia vital para romper tendencias:

• Manchester City (2º, 43 puntos): Los de Guardiola se mantienen en la lucha por el título tras sumar una victoria ante el Nottingham Forest y tres empates consecutivos (Chelsea, Sunderland y Brighton). Su diferencia de goles (+26) sigue siendo su gran baluarte.

• Manchester United (7º, 32 puntos): El conjunto de Carrick llega tras una racha similar, con tres empates seguidos y una victoria por la mínima ante el Newcastle. Ubicados en la séptima plaza, necesitan los tres puntos para recortar distancias con el «Top 4».