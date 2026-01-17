Un hombre de 61 años fue detenido por la policía este sábado después de que presuntamente apuñalara a su expareja en el cuello en un parque del distrito de Usera, en Madrid. La agresión se llevó a cabo alrededor de la medianoche, concretamente a las 00:15 horas en el Camino de Perales, en el número 103.

A pesar de que una de las puñaladas fue en una zona crítica cerca de la carótida, los esfuerzos rápidos de los agentes del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) que patrullaban la zona fueron cruciales para salvar la vida de la mujer. Utilizaron gasas para contener la fuerte hemorragia que presentaba la víctima.

La intervención de Samur Protección Civil fue fundamental. Al llegar, los sanitarios estabilizaron rápidamente a la mujer y la trasladaron al Hospital 12 de Octubre, donde ingresó con pronóstico grave. La Policía Municipal acompañó a la ambulancia para garantizar la seguridad de la víctima.

Según las primeras investigaciones, el agresor, que aún no ha sido identificado en el reporte oficial de la policía, utilizó un arma blanca para atacar a su expareja. Sin embargo, por el momento, el arma no ha sido localizada por las autoridades.

Este caso resalta de nuevo la grave problemática de la violencia machista en España, un fenómeno que no solo afecta a las mujeres, sino que también deja profundas huellas en la sociedad. Los expertos advierten que la violencia de género es un problema que necesita atención constante y acción inmediata.

Las autoridades hacen un llamado a todas las víctimas de violencia machista a buscar ayuda. Para ello, el número de atención 016 está disponible las 24 horas del día. Este servicio es gratuito, confidencial y ofrece asistencia en 53 idiomas. Asimismo, se puede acceder a esta ayuda a través de correo electrónico y WhatsApp, lo que facilita que más personas se sientan cómodas al pedir ayuda.

Es vital que la sociedad tome conciencia sobre la importancia de denunciar situaciones de abuso. El apoyo a las víctimas y la denuncia de los agresores son pasos fundamentales para erradicar la violencia machista. En caso de emergencia, se recomienda llamar al 112, al 091 de la Policía Nacional, o al 062 de la Guardia Civil.

Las nuevas tecnologías también ofrecen herramientas útiles para la seguridad. Por ejemplo, la aplicación ALERTCOPS permite a las personas enviar una señal de alerta a la policía con su localización, una opción importante si se sienten en peligro y no pueden hacer una llamada directa.