La combinación ganadora de este jueves podría repartir un suculento bote entre los acertantes de primera categoría. ¿Está tu boleto entre los premiados?

La Bonoloto, el sorteo más diario y popular de Loterías y Apuestas del Estado, ha vuelto a poner la fortuna en juego este jueves 5 de febrero de 2026. Con un coste de apenas 50 céntimos por apuesta, este juego sigue siendo el preferido de quienes buscan una oportunidad de oro cada noche. Tras el sorteo celebrado a las 21:30 horas, ya conocemos los seis números que han marcado la jornada.

Combinación ganadora de hoy

Los números premiados en el sorteo de la Bonoloto de este jueves son:

10 – 13 – 15 – 18 – 25 – 33

Número Complementario: 45

Reintegro: 1

¿Cómo funcionan los premios de la Bonoloto?

El sorteo reparte el 55% de su recaudación en diferentes categorías según el número de aciertos que logres en tu boleto:

• 1ª Categoría (6 aciertos): Se lleva el bote acumulado del día.

• 2ª Categoría (5 aciertos + Complementario): Un premio muy cuantioso que suele dar grandes alegrías.

• 3ª, 4ª y 5ª Categoría: Para quienes aciertan 5, 4 o 3 números respectivamente.

• Reintegro: Si el número asignado a tu boleto coincide con el extraído (en este caso el 1), se te reembolsa el importe de la apuesta.

Un clásico que no pasa de moda

Desde su nacimiento en 1988, la Bonoloto se ha consolidado por su sencillez: elegir 6 números entre el 1 y el 49. Ya sea mediante apuesta simple (hasta 8 bloques por boleto) o múltiple (seleccionando hasta 11 números para aumentar probabilidades), es el sorteo con mayor frecuencia de premios de toda la red estatal.

Los resultados aquí mostrados son meramente informativos. La única lista oficial y vinculante es la emitida por Loterías y Apuestas del Estado. Recuerda que los premios caducan a los tres meses.