La suerte reparte millones en una noche histórica: la combinación ganadora de este jueves podría haber entregado el colosal bote de 94 millones de euros.

La Primitiva, el sorteo más emblemático de Loterías y Apuestas del Estado, ha vuelto a paralizar el país este jueves 5 de febrero de 2026. Tras semanas acumulando un bote que ya se sitúa entre los más altos del año, miles de hogares españoles han estado pendientes de los bombos del Salón de Sorteos en Madrid. La expectación era máxima, no solo por la cuantía del premio principal, sino por el millón de euros que garantiza el Joker.

Combinación ganadora de hoy

Ya conocemos los números que han dictado sentencia en el sorteo de este jueves. Comprueba tu boleto con la siguiente combinación:

5 – 12 – 20 – 32 – 37 – 45

• Número Complementario: 41

• Reintegro: 6

El Joker: Un nuevo millonario en España

El sorteo asociado a La Primitiva ha vuelto a repartir su premio estrella. El código premiado con 1.000.000 de euros ha sido:

8 9 9 5 5 8 9

Este premio de primera categoría se otorga al boleto que coincida con las siete cifras del número extraído. No obstante, recuerda que existen premios menores desde el momento en que aciertas la primera o la última cifra (1 euro), hasta los 10.000 euros que se embolsan quienes aciertan las seis primeras o últimas cifras.

Análisis del Bote: 94 millones en juego

El gran atractivo de la noche era el Bote de Categoría Especial. Para llevárselo, el acertante debe haber coincidido con los 6 números de la combinación ganadora y el reintegro (6). De confirmarse la existencia de un ganador, este pasaría a ocupar un lugar destacado en la historia de los premios más cuantiosos repartidos en España.

¿Cómo se reparten las categorías?

• Especial: 6 aciertos + Reintegro (El Bote).

• 1ª Categoría: 6 aciertos.

• 2ª Categoría: 5 aciertos + Complementario.

• 3ª a 5ª Categoría: De 5 a 3 aciertos.

• Reintegro: Si tienes el 6, recuperas el importe de tu apuesta.

Guía para el ganador: ¿Qué hacer ahora?

Si la fortuna te ha sonreído esta noche, hay pasos fundamentales que debes seguir:

1. Seguridad del boleto: Firma tu boleto por detrás y guárdalo en un lugar seguro. Es un documento al portador.

2. Dónde cobrar: Los premios inferiores a 2.000 € se cobran en cualquier administración de Lotería. Los premios mayores (incluido el Joker de 1 millón o el Bote) deben tramitarse en entidades bancarias colaboradoras (BBVA o CaixaBank).

3. Cuentas con Hacienda: Los premios superiores a 40.000 € están sujetos a un gravamen especial del 20%. Por ejemplo, el millón del Joker se traduce en 808.000 € netos tras el pago de impuestos.