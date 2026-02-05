La fortuna sonríe a los seguidores de la ONCE en una jornada que reparte miles de euros y la posibilidad de ganar la emblemática «Paga» de 36.000 euros anuales.

Este jueves 5 de febrero de 2026, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha realizado sus sorteos habituales, manteniendo una tradición que se remonta a 1939. Ya conocemos las combinaciones ganadoras tanto del histórico Cupón Diario como del dinámico Super Once. ¿Ha sido hoy tu día de suerte?

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo de hoy, jueves, es:

09936

Serie: 025

Con este número, los acertantes de las cinco cifras obtienen un premio de 35.000 euros. Además, aquel que haya coincidido también con la serie 025 se lleva «La Paga»: un sueldo de 36.000 euros al año durante un cuarto de siglo (25 años).

Resultado del Super Once

En el sorteo del Super Once, donde se extraen 20 bolas de una matriz de 80, la combinación ganadora de hoy es:

02, 03, 04, 07, 09, 12, 14, 22, 23, 25, 27, 32, 37, 49, 52, 53, 60, 64, 67, 81

Nota: Cabe recordar que el Super Once ofrece distintas categorías de premios en función de cuántos números hayas elegido (entre 5 y 11) y cuántos de ellos coincidan con los 20 de la serie ganadora.

Un poco de historia y solidaridad

Jugar a los sorteos de la ONCE no solo es una apuesta por la suerte personal, sino también un apoyo a la labor social de la organización. Desde sus inicios como el «Cupón Pro-Ciegos», este sorteo ha evolucionado desde los boletos de tres cifras vendidos por provincias hasta el sistema nacional actual, que incluye variantes tan populares como el Cuponazo de los viernes o el Sueldazo de los fines de semana.

Estos resultados son informativos. Para garantizar la validez de tu premio, consulta siempre los canales oficiales de la ONCE o acude a un vendedor autorizado. Los premios tienen un periodo de caducidad de 30 días naturales.

