La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado los resultados correspondientes a la nueva edición del sorteo de Euromillones celebrada el martes 30 de junio de 2026. Los datos que se reproducen en este texto proceden de la información oficial publicada por la citada entidad.

La combinación ganadora y los códigos complementarios han sido verificados por la fuente oficial. Se recuerda que otros operadores distintos a SELAE, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan juegos y sorteos diferentes a Euromillones.

Combinación ganadora: 01, 08, 37, 44, 48 — Números Estrella: 02, 06 — El Millón: DGM25873

Escrutinio y categorías de premios de Euromillones

El escrutinio del sorteo de Euromillones se realiza conforme a las normas publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La estructura de premios está distribuida en trece categorías, que se detallan a continuación:

5 + 2 (cinco números más dos estrellas)

5 + 1

5 + 0

4 + 2

4 + 1

4 + 0

3 + 2

3 + 1

3 + 0

2 + 2

2 + 1

1 + 2

2 + 0

Además, el sorteo del código «El Millón» adjudica un premio fijo de 1.000.000 € entre los boletos jugados en España que coincidan con el código alfanumérico DGM25873.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Euromillones exige la selección de cinco números entre el 1 y el 50 y dos Números Estrella entre el 1 y el 12. Los sorteos tienen lugar los martes y los viernes. En España la apuesta sencilla tiene un coste de 2,50 €; el derecho a participar en el sorteo adicional denominado «El Millón» comporta un recargo de 1 € por boleto en el mercado nacional. El bote mínimo garantizado se establece en 17 millones de euros.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los cobros y la gestión administrativa de los premios se rigen por los procedimientos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. El plazo para efectuar la reclamación de un boleto premiado será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las cantidades superiores al umbral exento establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria estarán sujetas a la normativa fiscal aplicable y a las retenciones correspondientes.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Euromillones es una lotería transnacional gestionada por las autoridades competentes de los países participantes y coordinada en España por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Los sorteos se celebran de forma periódica los martes y los viernes, conforme al calendario oficial.

Verificación oficial

La combinación y los códigos que se han señalado han sido comunicados por la fuente oficial. Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)