Se informa que se ha celebrado la nueva edición del sorteo de la Bonoloto correspondiente al jueves 9 de julio de 2026. Los datos recogidos proceden de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se han verificado según el acta facilitada por el operador. La verificación oficial de los resultados ha sido registrada en el sistema de la entidad competente y se publica a continuación de forma detallada.

Combinación ganadora: 09, 15, 17, 29, 32, 48

Número complementario: 36

Reintegro: 6

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se establece la siguiente clasificación de categorías para el presente sorteo, conforme a la normativa aplicable:

1ª categoría: acierto de 6 números.

2ª categoría: acierto de 5 números más el número complementario.

3ª categoría: acierto de 5 números.

4ª categoría: acierto de 4 números.

5ª categoría: acierto de 3 números.

Reintegro: coincidencia con el número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que en la Bonoloto se seleccionan 6 números entre el 1 y el 49. Los sorteos se celebran de lunes a viernes. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 € por columna. Se contemplan modalidades adicionales de juego (múltiples y combinadas) cuyo precio se incrementa en función del número de combinaciones realizadas.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios serán abonados conforme a los procedimientos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se indica que los importes de hasta 2.000 € podrán ser cobrados en puntos de venta autorizados; importes superiores deberán solicitarse en entidades colaboradoras y, en su caso, en oficinas indicadas por la entidad gestora. Los premios caducan a los 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se aplicarán las retenciones fiscales vigentes y el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria será tenido en cuenta en la tramitación.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto se integra en la oferta gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) opera otros productos lotéricos distintos dentro del ámbito nacional. Los sorteos de Bonoloto se realizan con periodicidad semanal, de lunes a viernes, salvo modificaciones normativas o de calendario que sean comunicadas por el organismo competente.

Verificación oficial

Los resultados descritos han sido extraídos de la información oficial facilitada por el operador. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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