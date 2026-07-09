Se comunica que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha celebrado la nueva edición del sorteo de La Primitiva correspondiente al jueves 9 de julio de 2026. Los resultados que se ofrecen a continuación han sido facilitados por la entidad gestora del sorteo y se reproducen con carácter informativo.

Los datos publicados se obtuvieron de la fuente oficial indicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se presentan en el siguiente resumen técnico del escrutinio.

Combinación ganadora: 22, 28, 30, 35, 38, 43 — Complementario: 3 — Reintegro: 8 — Joker: –

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

Se indican a continuación las categorías de premio vigentes para La Primitiva. No se facilitan importes en este comunicado; únicamente se consignan las categorías reconocidas por el reglamento del juego.

Especial: 6 aciertos más reintegro.

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos más número complementario.

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que La Primitiva se juega eligiendo seis números entre el 1 y el 49. Los sorteos se celebran los jueves y los sábados. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. Adicionalmente, puede optarse por la modalidad Joker cuando esta se ofrece; en la presente reseña el campo Joker figura con el valor indicado por la fuente oficial.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deben ser reclamados en el plazo de 90 días naturales desde la celebración del sorteo, conforme a la normativa aplicable. El cobro se gestionará por los canales autorizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se solicitará la identificación correspondiente. Los premios estarán sujetos a las retenciones establecidas por la normativa fiscal vigente; el umbral exento será el que determine la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión del sorteo corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se aclara que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es responsable de otros juegos y sorteos independientes; ambas entidades actúan en ámbitos diferenciados dentro del sistema de juegos de azar en España. La periodicidad de La Primitiva se mantiene en los días señalados de la semana.

Verificación oficial

La comprobación y la lista oficial de resultados deben realizarse en la fuente oficial. Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).