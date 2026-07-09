Se informa que, según los datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se ha celebrado la nueva edición de los sorteos correspondientes al jueves 9 de julio de 2026. Se indica que los resultados aquí recogidos proceden de la comunicación oficial de la ONCE y que se han publicado tras la celebración de los distintos sortilegios programados para la fecha señalada.

Se recuerda que, junto a otras entidades del sector, como la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la ONCE es responsable de la organización y gestión de sus propios productos de juego y de la difusión de sus resultados oficiales.

Combinación y números premiados

Mi día de la ONCE: 28 de marzo de 2004 · número de la suerte 04

Super 11: 05, 06, 09, 12, 19, 21, 33, 34, 41, 46, 52, 54, 64, 69, 70, 73, 75, 81, 82, 85 · Premio Último sorteo del día (21:15)

Triplex de la ONCE: 502 · Premio Último sorteo del día (21:15)

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se especifica que los premios y categorías correspondientes a cada producto pueden ser verificados en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. Se recuerda que el plazo de canje de los boletos premiados es de tres meses desde la fecha del sorteo, equivalentes a 90 días naturales, contados a partir del 9 de julio de 2026.

Mi día de la ONCE

Se señala que en este producto se recoge la combinación fecha más número de la suerte indicada como resultado. Los premios se podrán comprobar en punto de venta autorizado o en la plataforma oficial de la ONCE durante el plazo de canje establecido.

Super 11

Se comunica que la relación de números ofrecida corresponde al sorteo denominado Super 11, con la mención expresada de que figura como «Premio Último sorteo del día (21:15)». La comprobación del boleto se realizará en puntos autorizados y en la web de la ONCE.

Triplex de la ONCE

Se informa que el número adjudicado en este sorteo es el indicado y que su verificación y cobro están sujetos al plazo de canje general de tres meses desde la fecha de celebración.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se describe que cada producto comercializado por la ONCE dispone de una mecánica propia: elección de fecha y número de la suerte en Mi día, selección de números múltiple en Super 11 y asignación numérica en Triplex. Las modalidades de apuesta y el coste del boleto se establecerán conforme a las condiciones publicadas por la ONCE en sus canales oficiales.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se indica que los ganadores deberán presentar el boleto premiado en puntos de venta autorizados o en las oficinas indicadas por la ONCE para efectuar el cobro, dentro del plazo máximo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se hace constar la existencia del umbral exento establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la tributación de premios, según la normativa vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la ONCE es la entidad responsable de la organización de estos productos, con sorteos programados con periodicidad y horarios publicados por la propia organización; en esta jornada fue señalado el Último sorteo del día a las 21:15.

Verificación oficial

Se exhorta a que la comprobación final de los resultados sea realizada mediante los canales oficiales. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Se advierte finalmente que este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).