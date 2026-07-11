La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado los datos oficiales correspondientes a la nueva edición del sorteo de la Lotería Nacional celebrado el sábado 11 de julio de 2026. La información publicada por la SELAE ha sido tomada como fuente para la confección de este resumen informativo.

Se procede a detallar, a continuación, las principales cifras y categorías del sorteo, conforme a los resultados comunicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Primer premio: 1500000

Reintegros (décimo): 2, 4 y 7

Escrutinio completo y números premiados del sábado 11 de julio de 2026

En el sorteo de la Lotería Nacional del sábado 11 de julio de 2026 se ha registrado un primer premio dotado con 1500000, según la relación difundida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). No se ha consignado segundo premio en la información remitida para esta edición.

Los reintegros comunicados para este sorteo corresponden a los décimos terminados en 2, 4 y 7. Las cuantías y modalidades específicas de cada categoría han sido publicadas por la SELAE en el listado oficial.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Lotería Nacional se compone de billetes divididos en décimos; cada billete presenta un número de cinco cifras y se emite en varias series. Se realizan sorteos de menor dotación los jueves y de mayor dotación los sábados. Las modalidades comerciales habituales incluyen la adquisición de décimos, participaciones y billetes completos; el coste de cada emisión se establece por la SELAE y se indica en la administración y en la información de la emisión correspondiente.

Escrutinio y categorías de premios de Lotería Nacional

Primer premio: dotación indicada más arriba.

Reintegros: décimos terminados en 2, 4 y 7.

Otras categorías y importes: publicadas en el listado oficial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premiados disponen de un plazo de 90 días naturales, contado desde el día siguiente al sorteo, para reclamar y cobrar los importes correspondientes; la caducidad del derecho al cobro se produce transcurrido dicho plazo. Las retenciones fiscales se aplicarán conforme a la normativa de la Agencia Tributaria cuando los premios superen el umbral exento establecido por dicha administración.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Lotería Nacional es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el ámbito español operan también otras entidades del juego, entre ellas la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestiona sorteos independientes. La periodicidad principal de la Lotería Nacional incluye sorteos los jueves y los sábados, con emisiones especiales en fechas señaladas.

Verificación oficial

La verificación final de los resultados debe realizarse siempre sobre la relación oficial publicada por la entidad gestora. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para consulta directa y verificación se remite al portal oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)