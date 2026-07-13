Se comunica, por parte de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el resultado de la nueva edición del sorteo EuroDreams celebrado el lunes 13 de julio de 2026. Los datos que se facilitan han sido publicados por la entidad responsable del sorteo y son los que se reproducen a continuación.

Se informa que la presente nota se emite en base a la información oficial facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda la distinción con otros operadores, entre ellos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestiona sorteos diferentes a los aquí referidos.

Combinación ganadora

09, 12, 13, 17, 21, 30

Número Sueño: 1

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

Se indica que la combinación ganadora y el número Sueño señalados corresponden al escrutinio oficial del sorteo EuroDreams del lunes 13 de julio de 2026. Se recuerda que la categoría de primer premio de EuroDreams está definida como el acierto de los seis números más el número Sueño; el resto de categorías se determinan según el número de aciertos establecidos por la normativa del juego.

Se especifica, a efectos informativos, que el primer premio de EuroDreams se estructura como una renta vitalicia fijada en 20.000 euros al mes durante 30 años, tal y como figura en las bases del juego publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se indica que EuroDreams se juega mediante la selección de seis números entre el 1 y el 40 y de un número Sueño entre el 1 y el 5. Se informa que los sorteos se celebran los lunes y los jueves. Se establece que el coste de la apuesta sencilla es de 2,50 euros, conforme a las condiciones oficiales del juego.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se advierte que los cobros de premios deberán tramitarse conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se indica que el plazo para efectuar la solicitud de cobro será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se aplicará la normativa vigente en materia de retenciones y obligaciones tributarias, y se respetará el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria en cada momento.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que EuroDreams se integra en la oferta de juegos gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que su celebración es periódica, con sorteos programados los lunes y los jueves. Se informa que la gestión de otros sorteos corresponde a entidades distintas, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Verificación oficial

La comprobación de premios deberá realizarse siempre con la lista oficial publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Se recuerda que este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).