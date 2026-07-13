Se informa que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado la nueva edición de sus sorteos correspondiente al lunes 13 de julio de 2026. Los datos facilitados por la entidad han sido recogidos conforme a la información oficial publicada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se reproducen a continuación con carácter informativo.

Se especifica que los resultados comunicados corresponden a los sorteos realizados en la jornada del día indicada y que las verificaciones oficiales pueden consultarse en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE dentro del plazo de canje establecido.

Combinación y números premiados

Super 11: 03, 08, 11, 15, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 34, 43, 46, 51, 61, 63, 64, 71, 73, 74 · Premio Último sorteo del día (21:15).

Triplex de la ONCE: 467 · Premio Último sorteo del día (21:15).

Escrutinio y categorías de premios de la ONCE

Se detalla que el escrutinio de los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se ha realizado de conformidad con los procedimientos internos de la entidad. Para cada producto se ha publicado la combinación ganadora asociada al último sorteo del día.

Super 11

Se indica que los 20 números señalados corresponden a la combinación premiada en la categoría comunicada para el sorteo del 13 de julio de 2026. Los premios asignados a cada categoría podrán ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje para los billetes y participaciones premiadas será de tres meses desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

Se informa que el número premiado en el Triplex para la citada fecha es el 467, corresponderá al último sorteo del día (21:15). Los derechos derivados del premio estarán sujetos al plazo de canje de tres meses desde la fecha del sorteo y a las condiciones establecidas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) diseña distintos productos con mecánicas independientes para cada modalidad. En este comunicado se han señalado únicamente las combinaciones ganadoras. Las modalidades de apuesta y el coste del boleto se encuentran disponibles en la documentación oficial de la entidad y en los puntos de venta autorizados; no se incluyen cifras adicionales en este texto.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que los premios deberán ser cobrados dentro del plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se especifica que los pagos estarán sujetos a la normativa fiscal vigente y a las retenciones que procedan, aplicándose las exenciones o umbrales establecidos por la Agencia Tributaria según la normativa aplicable.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se expresa que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestiona de forma autónoma los productos mencionados, con sorteos de periodicidad diaria o según el calendario propio de cada producto. Se recuerda que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) actúa como operador de otras modalidades de lotería de ámbito estatal, con régimen y normativa distintos.

Verificación oficial

Se indica que la verificación final y la tabla oficial de premios están disponibles en la plataforma oficial. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para la comprobación y el cobro de premios se deberá acudir a los canales oficiales indicados.