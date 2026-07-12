La información que se detalla a continuación procede de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se refiere a la nueva edición del sorteo celebrada el domingo 12 de julio de 2026. Se ofrece un resumen de las combinaciones extraídas y de los productos incluidos en la convocatoria, conforme a los datos oficiales facilitados por la entidad organizadora. Los resultados que se consignan en este texto se han obtenido de la comunicación oficial de la ONCE y se publican con carácter informativo.

Super 11: 03, 08, 10, 11, 14, 37, 39, 41, 43, 47, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 77, 82, 83, 85 · Triplex de la ONCE: 807

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

El escrutinio y la relación de categorías de premios se han publicado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los pagos y la verificación de las combinaciones deberán realizarse en los puntos de venta autorizados y en la página oficial de JuegosONCE. El plazo de cobro o canje de los premios se establece en tres meses desde la fecha del sorteo (90 días naturales), según la normativa de la organización.

Super 11

Producto: Super 11. Combinación comunicada para el último sorteo del día (12:00): 03, 08, 10, 11, 14, 37, 39, 41, 43, 47, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 77, 82, 83, 85. Los premios pueden comprobarse en puntos de venta autorizados, en la web oficial JuegosONCE y deben ser reclamados dentro del plazo de tres meses a partir de la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

Producto: Triplex de la ONCE. Número premiado en el último sorteo del día (12:00): 807. La verificación y el cobro de este premio se efectuará conforme a los procedimientos establecidos por la ONCE; el canje deberá realizarse en el plazo de tres meses desde la fecha del sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La mecánica de juego, las modalidades de apuesta y el coste de los boletos están estipulados por la ONCE y se recogen en la normativa y en la información pública publicada por la organización. Las condiciones precisas de participación, así como las distintas modalidades disponibles, pueden consultarse en los canales oficiales de la ONCE y en los puntos de venta autorizados.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

El cobro de premios deberá tramitarse en los canales oficiales de la ONCE dentro del plazo de 90 días naturales desde el sorteo. La tributación de premios quedará sometida a la normativa fiscal vigente; se aplicará el régimen de retenciones y el umbral exento establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Para el cobro será necesario presentar documentación acreditativa de identidad y, en su caso, del titular del derecho.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos referidos son organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en el marco de sus competencias y programación. La periodicidad y el calendario de cada producto se publican por la propia ONCE y son de aplicación para la presentación y el cobro de premios.

Verificación oficial

Las combinaciones oficiales y la información final deben verificarse en la fuente oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).