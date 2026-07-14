Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), ha sido celebrada una nueva edición del sorteo Euromillones correspondiente al martes 14 de julio de 2026. La información publicada se presenta como resultado oficial del sorteo y se detalla a continuación la combinación extraída en la fecha indicada.

Los resultados que siguen han sido remitidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y constituyen la referencia oficial para efectos de verificación y cobro de premios.

Combinación ganadora: 10, 19, 37, 42, 47 — Números Estrella: 09, 12 — El Millón: DPT59493

Escrutinio y categorías de premios de Euromillones

El escrutinio se realiza conforme a las categorías establecidas para Euromillones. Se recuerda que el sorteo contempla trece categorías de premio, desde la combinación máxima hasta las coincidencias mínimas. Las categorías oficiales son las siguientes:

1ª categoría: 5 aciertos + 2 Estrellas (5+2)

2ª categoría: 5 aciertos + 1 Estrella (5+1)

3ª categoría: 5 aciertos (5+0)

4ª categoría: 4 aciertos + 2 Estrellas (4+2)

5ª categoría: 4 aciertos + 1 Estrella (4+1)

6ª categoría: 3 aciertos + 2 Estrellas (3+2)

7ª categoría: 4 aciertos (4+0)

8ª categoría: 2 aciertos + 2 Estrellas (2+2)

9ª categoría: 3 aciertos + 1 Estrella (3+1)

10ª categoría: 3 aciertos (3+0)

11ª categoría: 1 acierto + 2 Estrellas (1+2)

12ª categoría: 2 aciertos + 1 Estrella (2+1)

13ª categoría: 2 aciertos (2+0)

El código de El Millón asociado al sorteo es DPT59493, que corresponde al sorteo nacional que reparte un premio fijo de 1.000.000 € entre los boletos emitidos en España.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Euromillones se juega seleccionando cinco números entre el 1 y el 50 y dos Números Estrella entre el 1 y el 12. Los sorteos se celebran los martes y los viernes. El coste de la apuesta sencilla se establece en 2,50 €; en territorio español se puede activar la participación en El Millón mediante un suplemento de 1 € por apuesta. Se informa que el bote mínimo garantizado para Euromillones es de 17 millones de euros.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser cobrados conforme a los procedimientos administrativos habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) dentro del plazo de noventa (90) días naturales desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales serán aplicadas de acuerdo con la normativa tributaria vigente y con el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria. Para la gestión del cobro se deberán seguir las instrucciones publicadas por SELAE.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión del sorteo en España corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el ámbito nacional existen otros operadores, entre ellos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestionan sorteos diferentes reglamentados por sus respectivos marcos normativos. Los sorteos de Euromillones se celebran con periodicidad semanal los martes y viernes.

Verificación oficial

La comprobación oficial de los resultados deberá efectuarse mediante la consulta de la información publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)