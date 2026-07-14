Se informa, conforme a los datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que en la edición del sorteo celebrada el martes 14 de julio de 2026 se han registrado las combinaciones que se detallan a continuación. La información ha sido remitida por la entidad gestora de los juegos y se publica con carácter informativo en este medio.

Se recuerda que, en paralelo a los sorteos gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la ONCE mantiene su propio calendario y regulación administrativa para los canjes y verificación de premios.

Super 11: 02, 04, 07, 08, 09, 13, 24, 31, 36, 37, 42, 52, 57, 61, 63, 66, 70, 74, 76, 83 · Premio Último sorteo del día (17:00). Triplex de la ONCE: 633 · Premio Último sorteo del día (17:00). Eurojackpot: 05, 06, 17, 34, 36 · Soles 03, 11.

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se especifica que los resultados presentados corresponden al escrutinio oficial facilitado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). A continuación se desglosan las modalidades comunicadas y la referencia para comprobación de los reintegros y premios. Las cuantías individuales quedan sujetas a verificación en los puntos de venta autorizados y en la página web oficial de JuegosONCE.

Super 11

Se informa de la combinación publicada para Super 11. El premio indicado se corresponde con el Último sorteo del día (17:00). Los billetes y apuestas podrán ser verificados en los puntos de venta autorizados y en la web JuegosONCE. El plazo de canje establecido se fija en tres meses desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

Se comunica que el número premiado en Triplex de la ONCE es el 633, correspondiente al Último sorteo del día (17:00). La verificación y el cobro deberán realizarse en los canales oficiales dentro del plazo de tres meses contado desde la fecha del sorteo.

Eurojackpot (gestionado por ONCE en el producto señalado)

Se hace constar la combinación facilitada para Eurojackpot: 05, 06, 17, 34, 36, con Soles 03 y 11. La comprobación de premios se efectuará en los puntos de venta autorizados y en JuegosONCE, con un plazo de canje de tres meses desde la fecha del sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se detalla que la mecánica, modalidades y coste de cada apuesta quedan regulados por la normativa de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las reglas específicas de cada producto y los importes de las apuestas podrán consultarse en los canales oficiales antes de efectuar cualquier reclamación.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

El cobro de premios se efectuará conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la ONCE. Se recuerda que el plazo para el cobro será de 90 días naturales (tres meses) desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales que procedan serán aplicadas de acuerdo con la normativa tributaria vigente y con el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se señala que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es la entidad responsable de la gestión de los productos referidos y que estos se celebran según la periodicidad fijada en su calendario oficial. Cualquier discrepancia en las listas de premios deberá ser aclarada con la ONCE.

Verificación oficial

Los resultados podrán ser verificados en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para consultas y comprobaciones se remite al sitio institucional: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).