Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la nueva edición del sorteo de la Bonoloto correspondiente al martes 14 de julio de 2026. Los resultados que a continuación se facilitan han sido registrados por el organismo oficial responsable de la explotación y control de los juegos de Lotería estatal y se ponen a disposición de la ciudadanía con carácter informativo.

Combinación ganadora — Bonoloto (martes 14 de julio de 2026)

Se publica la combinación ganadora: 10, 22, 24, 25, 36, 44. Complementario: 12. Reintegro: 6.

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se recuerda que las categorías de premios oficiales de la Bonoloto son las siguientes, tal y como vienen establecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE):

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más el número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidente con el número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se explica que la Bonoloto se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 49. Se informa que los sorteos se celebran de lunes a viernes y que la apuesta sencilla tiene un coste de 1 € por jugada, de acuerdo con la normativa vigente publicada por la entidad gestora. Se aclara que pueden ofrecerse modalidades adicionales y apuestas múltiples según la normativa aplicable.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que los premios podrán ser cobrados en puntos de venta autorizados hasta el límite dispuesto por la red comercial y que los importes superiores podrán ser abonados por las entidades colaboradoras designadas por la SELEE. Se dispone que el plazo de caducidad para la presentación y cobro de billetes premiados será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se indica que los premios estarán sujetos a las retenciones e impuestos establecidos, aplicándose dichas obligaciones fiscales por encima del umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la organización, explotación y control técnico-administrativo de la Bonoloto corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), organismo que gestiona los calendarios y periodicidad de los sorteos conforme a la normativa vigente.

Verificación oficial

Se recomienda la verificación de los resultados en la fuente oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)