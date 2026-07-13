Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el lunes 13 de julio de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Bonoloto, EuroDreams y ONCE.
Bonoloto
21 · 24 · 25 · 26 · 41 · 46
Complementario: 32
Reintegro: 5
EuroDreams
09 · 12 · 13 · 17 · 21 · 30
Número Sueño: 01
ONCE
Super 11
03, 08, 11, 15, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 34, 43, 46, 51, 61, 63, 64, 71, 73, 74 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
467 — Último sorteo del día (21:15)
Cupón Diario
23785 — Serie 018 — 500.000 € — Reintegros 2 / 5
Mi día de la ONCE
18 de febrero de 1933 · número de la suerte 07
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.