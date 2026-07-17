Se informa, con datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), de la combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado el viernes 17 de julio de 2026. La nueva edición del sorteo se ha celebrado conforme al calendario habitual y los resultados se han comunicado por la vía oficial de la entidad gestora.

Los resultados que se exponen a continuación se han obtenido de la consulta oficial realizada a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se reproducen con carácter informativo. La tramitación administrativa y la verificación de boletos se deberá realizar ante los canales autorizados por la entidad emisora.

Combinación ganadora — viernes 17 de julio de 2026

Combinación: 12, 21, 23, 34, 40

Números Estrella: 09, 10

El Millón (código): DRN31120

Escrutinio y categorías de premios de Euromillones

El escrutinio oficial ha sido realizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) conforme a la normativa vigente. Euromillones dispone de trece categorías de premio, que se determinan por la coincidencia de aciertos entre números y estrellas:

5 + 2

5 + 1

5

4 + 2

4 + 1

4

3 + 2

3 + 1

3

2 + 2

2 + 1

2

1 + 2

Además, en España se celebra el sorteo adicional El Millón, que concede un premio fijo de 1.000.000 € al poseedor del billete cuyo código alfanumérico coincida con el extraído (código en este sorteo: DRN31120).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Euromillones se juega eligiendo cinco números del 1 al 50 y dos Números Estrella del 1 al 12. Los sorteos se celebran los martes y los viernes. El precio de la apuesta sencilla es de 2,50 €; en España existe la opción adicional de participar en El Millón abonando 1 € por participación para acceder al código alfanumérico. El bote mínimo garantizado se sitúa en 17 millones de euros.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los procedimientos de cobro se sujetan a la normativa administrativa y tributaria aplicable. El plazo para reclamar el premio se fija en 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Los premios estarán sometidos a las retenciones que procedan conforme a la normativa vigente y al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Euromillones es gestionado por los organismos competentes de los países participantes y, en España, por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestiona sus propios sorteos y no participa en Euromillones. Los sorteos se celebran de forma regular los martes y viernes.

Verificación oficial

La verificación definitiva de premios y las diligencias administrativas deberán consultarse en la fuente oficial. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para comprobación y trámites oficiales, se remitirá a la documentación publicada por la entidad competente: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).