Los resultados del sorteo gestionado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) correspondientes al viernes 17 de julio de 2026 han sido difundidos por la entidad y se reproducen a continuación con carácter informativo. La presente edición del sorteo fue celebrada en la fecha indicada y los datos proceden de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

La comprobación de premios podrá realizarse en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE; el plazo de canje es de tres meses naturales desde la fecha del sorteo.

Combinación y números premiados

Super 11

Combinación premiada: 05, 06, 08, 09, 11, 17, 18, 27, 35, 38, 42, 43, 47, 48, 52, 61, 62, 69, 78, 79 · Premio Último sorteo del día (17:00).

Triplex de la ONCE

Combinación premiada: 988 · Premio Último sorteo del día (17:00).

Eurojackpot (combinación facilitada por ONCE)

Combinación facilitada: 06, 21, 31, 47, 48 · Premio Soles 02, 09.

Escrutinio y categorías de premios de la ONCE

El escrutinio y la determinación de las categorías de premios se han realizado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) conforme a su normativa interna. Las categorías, cuantías y requisitos para el cobro de cada juego son los que figuran en la relación oficial de premios publicada por la ONCE. Los datos definitivos deberán ser verificados en puntos de venta autorizados o en la web oficial de JuegosONCE.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Cada producto objeto de este informe presenta una mecánica de juego y modalidades de apuesta propias. La Super 11 y el Triplex responden a formatos específicos gestionados por la ONCE; Eurojackpot se incluye en la lista de combinaciones facilitadas por la entidad. El coste del boleto y las alternativas de apuesta se informan en el punto de venta y en la plataforma oficial de JuegosONCE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser cobrados dentro del plazo de noventa (90) días naturales, equivalentes a tres meses, contados desde la fecha del sorteo. Para importes sujetos a retención, se aplicará la normativa tributaria vigente; el umbral exento será el establecido por la Agencia Tributaria en cada momento. Se recomienda a las personas premiadas solicitar información oficial sobre los trámites administrativos y fiscales en los canales habilitados por la ONCE.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos descritos son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), entidad distinta de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La periodicidad de los distintos productos puede ser diaria o según la programación establecida por la ONCE; la fecha objeto de este informe fue el viernes 17 de julio de 2026.

Verificación oficial

La verificación definitiva de los resultados se debe efectuar en la fuente oficial. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la transcripción; la única lista oficial válida es la facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)