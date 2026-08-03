Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado una nueva edición del sorteo de la Bonoloto correspondiente al lunes 3 de agosto de 2026. La jornada ha sido procesada por los órganos técnicos de la entidad y la combinación oficial ha sido publicada por la entidad gestora.

La presente nota recoge de forma resumida la combinación extraída, la mecánica del juego y la información práctica sobre el cobro de premios, conforme a la documentación oficial remitida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Combinación ganadora — Bonoloto, lunes 3 de agosto de 2026

02, 08, 16, 22, 35, 36 — Complementario: 12 — Reintegro: 9

Escrutinio y categorías de premios de la Bonoloto

Se establece que las categorías de premio de la Bonoloto son las siguientes: 1ª categoría para los acertantes de 6 números; 2ª categoría para los acertantes de 5 números más el complementario; 3ª categoría para los acertantes de 5 números; 4ª categoría para los acertantes de 4 números; 5ª categoría para los acertantes de 3 números; y premio por reintegro para los boletos que coincidan en la cifra del reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la Bonoloto se juega seleccionando 6 números entre el 1 y el 49. Los sorteos se celebran de lunes a viernes y la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro por columna. Se contemplan modalidades de apuestas múltiples y combinadas según la oferta comercial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), siendo en todo caso obligatoria la validación del boleto en los puntos de venta autorizados.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán ser cobrados en los puntos de venta autorizados hasta un importe de 2.000 euros. Para importes superiores, el cobro deberá tramitarse en entidades colaboradoras habilitadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El plazo de caducidad para reclamar premios será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se indica que, cuando proceda, la percepción de premios podrá quedar sujeta a retenciones conforme a la normativa tributaria vigente y al umbral exento establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión técnica y administrativa de la Bonoloto corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el ámbito de los juegos de lotería se indican también otros operadores como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestionan sus propios sorteos y productos con normativa diferenciada.

Verificación oficial

La combinación reseñada ha sido extraída de las comunicaciones oficiales. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)