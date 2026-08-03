Se ha celebrado la nueva edición del sorteo de EuroDreams, gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), correspondiente al lunes 3 de agosto de 2026. Los datos han sido facilitados por la citada entidad y se publican conforme a la información oficial disponible tras la extracción.

La combinación ganadora y el Número Sueño han sido verificados mediante los registros emitidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el ámbito nacional se recuerda la existencia de otros operadores como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestionan productos distintos a los aquí reseñados.

Combinación ganadora de EuroDreams — lunes 3 de agosto de 2026

12, 13, 17, 20, 23, 34

Número Sueño: 2

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

El escrutinio ha sido efectuado según los procedimientos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El primer premio queda definido por la coincidencia de la combinación principal más el Número Sueño y se establece conforme a las bases del sorteo: primer premio de 20.000 euros mensuales durante 30 años. Las restantes categorías de premio se asignan en función del número de aciertos sobre las seis cifras extraídas y el Número Sueño; las cuantías y el número de categorías vienen regulados por la normativa del operador y se detallan en la comunicación oficial de SELAE.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La mecánica de EuroDreams consiste en la selección de seis números entre el 1 y el 40 y un Número Sueño entre el 1 y el 5. Los sorteos se celebran los lunes y los jueves. El coste de la apuesta sencilla se ha fijado en 2,50 euros. El primer premio consignado para la coincidencia completa con el Número Sueño se abona como renta mensual: 20.000 euros al mes durante treinta años. Se permite la realización de apuestas múltiples y combinadas según la oferta comercial de SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser reclamados dentro del plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo en los puntos de pago autorizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En los cobros se aplicará la normativa fiscal vigente; se practicarán las retenciones y obligaciones tributarias establecidas y se tendrá en cuenta el umbral exento fijado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

EuroDreams es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se integra en el catálogo de productos regulados por dicha entidad. Las extracciones se celebran con periodicidad semanal los lunes y jueves, según el calendario oficial. En el ámbito estatal coexisten otros operadores, entre ellos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), con productos de distinta naturaleza.

Verificación oficial

La verificación de resultados deberá efectuarse siempre en la página oficial y en los canales habilitados por la entidad gestora. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)